ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Το Ισλαμικό Κράτος επιστρέφει στη Συρία – Οι ΗΠΑ αποχωρούν, οι Κούρδοι μένουν μόνοι

Η απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από τη Συρία δίνει χώρο στο Ισλαμικό Κράτος να ξανασηκώσει κεφάλι - Οι Κούρδοι του SDF δέχονται αυξανόμενες επιθέσεις, ενώ η αστάθεια απειλεί να ανατρέψει μια δύσκολα κερδισμένη ειρήνη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Το Ισλαμικό Κράτος επιστρέφει στη Συρία – Οι ΗΠΑ αποχωρούν, οι Κούρδοι μένουν μόνοι Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Οι ήχοι από τα Καλάσνικοφ αντήχησαν ξανά στους δρόμους της ανατολικής Συρίας. Δύο Κούρδοι στρατιώτες που υποστηρίζονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες έπεσαν νεκροί μέσα στο όχημά τους, σε μια αιφνιδιαστική ενέδρα του Ισλαμικού Κράτους. Για τους κατοίκους της πόλης Χάτζιν, ήταν η πρώτη τέτοια επίθεση μετά από χρόνια και το μήνυμα ήταν σαφές: το ISIS επέστρεψε.

Η οργάνωση που πριν από μία δεκαετία έστησε ένα αιματηρό χαλιφάτο στην καρδιά της Μέσης Ανατολής δείχνει να ξαναβρίσκει έδαφος. Παρά την ήττα της το 2017, σήμερα δρα και πάλι, εκμεταλλευόμενη το κενό που αφήνει πίσω της η σταδιακή αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία.

Από τα τέλη του καλοκαιριού, σύμφωνα με στοιχεία των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), οι επιθέσεις των τζιχαντιστών έχουν εκτοξευθεί σε πάνω από 100 σχεδόν διπλάσιες από το προηγούμενο έτος. Οι μαχητές κινούνται με μοτοσικλέτες, επιτίθενται και εξαφανίζονται στην έρημο ή μέσα σε σουνιτικά χωριά που τους παρέχουν κάλυψη.

Το ISIS αλλάζει πρόσωπο – και τακτική

Η σημερινή μορφή του Ισλαμικού Κράτους δεν θυμίζει τον τρομακτικό στρατό του 2014. Δεν έχει σημαίες, ούτε στολές. Λειτουργεί με μικρούς «πυρήνες ύπνου» 4–5 ατόμων, οι οποίοι δρουν ανεξάρτητα, πραγματοποιούν επιθέσεις ή φυτεύουν εκρηκτικούς μηχανισμούς και διαλύονται μέσα στον άμαχο πληθυσμό.

Ο διοικητής Γκοράν Τελ Ταμίρ των SDF παραδέχεται: «Η αποχώρηση των Αμερικανών μάς αφήνει εκτεθειμένους. Οι άνθρωποι φοβούνται, οι επιθέσεις αυξάνονται». Η οργάνωση επανεμφανίζεται ιδιαίτερα στη Ντέιρ Εζ-Ζορ, μια περιοχή-κλειδί με περίπου 3.000 ενεργούς μαχητές.

Η αμερικανική αποχώρηση, που μείωσε τις δυνάμεις από 2.000 σε περίπου 1.500 στρατιώτες, δημιούργησε κενό ασφαλείας. Το Πεντάγωνο επιμένει πως «η αποστολή πέτυχε», όμως οι αριθμοί δείχνουν το αντίθετο. Οι Κούρδοι βλέπουν τους συμμάχους τους να αποχωρούν, ενώ οι αντίπαλοι ανασυντάσσονται.

Επιπλέον, η συμφωνία ενοποίησης των κουρδικών δυνάμεων με τη νέα συριακή κυβέρνηση έχει καταρρεύσει, εντείνοντας την ανασφάλεια. Σε αυτό το περιβάλλον, το ISIS εκμεταλλεύεται το χάος για να στρατολογεί νέους άνδρες, να εκβιάζει επιχειρηματίες και να επιβάλλει «φόρους» στους κατοίκους.

Ένας πρώην επιχειρηματίας, ο Μοχάμεντ Αλ Μπου Χερντάν, περιέγραψε πως του ζητήθηκε «ζακάτ», θρησκευτικός φόρος, ύψους 1.000 δολαρίων, υπό την απειλή όπλων. Όταν αρνήθηκε να πληρώσει δεύτερη φορά, οι μαχητές πυροβόλησαν στο μικρό του διυλιστήριο, σκοτώνοντας έναν εργάτη. Ο ίδιος διέφυγε, ένοπλος πλέον και υπό συνεχή φόβο.

Στο μεταξύ, το SDF αντιμετωπίζει τεράστια πίεση. Πέρα από τις περιπολίες, οι μαχητές του φυλάνε περίπου 50.000 πρώην τζιχαντιστές και τις οικογένειές τους σε καταυλισμούς, ενώ συγκρούονται και με φιλοτουρκικές πολιτοφυλακές στα βόρεια.

Οι Αμερικανοί, από την πλευρά τους, συνεχίζουν να παρέχουν τεχνολογική και αεροπορική υποστήριξη, αλλά όχι πλέον με την ίδια φυσική παρουσία. Οι Κούρδοι διοικητές λένε ότι η απουσία των Αμερικανών περιπόλων έχει προκαλέσει νέο κύμα ανησυχίας στον πληθυσμό. «Όταν οι κάτοικοι βλέπουν Αμερικανούς στρατιώτες, νιώθουν ασφαλείς», λέει ο Ταμίρ. «Τώρα βλέπουν μόνο το σκοτάδι της ερήμου και φοβούνται ότι οι μαχητές επιστρέφουν».

Η ανθεκτικότητα του Ισλαμικού Κράτους αποδεικνύει ότι, στη Μέση Ανατολή, η ήττα ενός στρατού δεν σημαίνει και το τέλος μιας ιδεολογίας.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δικαιώματα των γυναικών στη Συρία: Σύγκρουση μεταξύ SDF και της ισλαμιστικής κυβέρνησης Αλ Σαράα

Διεθνή / Δικαιώματα των γυναικών στη Συρία: Σύγκρουση μεταξύ SDF και της ισλαμιστικής κυβέρνησης Αλ Σαράα

Οι γυναίκες μαχήτριες των κουρδικών SDF στη βόρεια Συρία εκπαιδεύονται με πλήρη στρατιωτική εξουσία, συγκρούονται με περιορισμούς της νέας κυβέρνησης και συνεχίζουν να προωθούν το σύνθημα «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία»
LIFO NEWSROOM
Συρία: Οι πρώτες εκλογές μετά τον Άσαντ – Δημοκρατική μετάβαση ή νέα μορφή ελέγχου;

Διεθνή / «Σχεδόν εκλογές» στη Συρία του Αλ-Σαράα: Περιορισμένη συμμετοχή - Άνδρες και σουνίτες στην πλειοψηφία

Η Συρία διεξήγαγε έμμεσες εκλογές για το πρώτο κοινοβούλιο μετά τον Άσαντ, με περιορισμένη συμμετοχή, ανισορροπία μεταξύ φύλων και θρησκευτικών ομάδων και έλεγχο από τον πρόεδρο Σαράα
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ και Αυστραλία υπογράφουν ιστορική συμφωνία για σπάνια μέταλλα – Τέλος στην εξάρτηση από την Κίνα

Διεθνή / ΗΠΑ και Αυστραλία υπογράφουν ιστορική συμφωνία για σπάνια μέταλλα – Τέλος στην εξάρτηση από την Κίνα

ΗΠΑ και Αυστραλία ανακοίνωσαν επενδύσεις άνω των 3 δισ. δολαρίων για τη δημιουργία εναλλακτικής αλυσίδας σπάνιων μετάλλων, απομακρυνόμενες από την κυριαρχία της Κίνας
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει τη διοίκηση σε τεχνοκράτες - Τι αλλάζει μετά τον πόλεμο

Διεθνή / Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει τη διοίκηση σε τεχνοκράτες - Τι αλλάζει μετά τον πόλεμο

Οι παλαιστινιακές φατρίες συμφώνησαν στη δημιουργία προσωρινής διοίκησης τεχνοκρατών στη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου, ενώ η σύζυγος του Μαρουάν Μπαργκούτι απηύθυνε έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωσή του
LIFO NEWSROOM
Η Γαλλία βουλιάζει σε πολιτική παράλυση – Kίνδυνος για όλη την Ευρώπη

Διεθνή / Η Γαλλία βουλιάζει σε πολιτική παράλυση – Kίνδυνος για όλη την Ευρώπη

Η Γαλλία αντιμετωπίζει βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση, με τον Μακρόν να παλεύει να διατηρήσει σταθερότητα - Το συνταξιοδοτικό πάγωσε, το έλλειμμα εκτοξεύεται και η Ευρώπη ανησυχεί για την «παράλυση» του Παρισιού
LIFO NEWSROOM
Ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή: Το στοίχημα του Μιλέι και οι ΗΠΑ

Διεθνή / Ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή: Το στοίχημα του Μιλέι και οι ΗΠΑ

Η Αργεντινή βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές θα καθορίσουν το μέλλον της μεταρρυθμιστικής ατζέντας του προέδρου Μιλέι και θα δοκιμάσουν την αξιοπιστία των ΗΠΑ και το πέσο
LIFO NEWSROOM
Joshua Wander: O άνθρωπος που αγόραζε ομάδες με έγγραφα από το Microsoft Paint και το σκάνδαλο 500 εκατ. δολαρίων

Διεθνή / Joshua Wander: O άνθρωπος που αγόραζε ομάδες με έγγραφα από το Microsoft Paint και το σκάνδαλο 500 εκατ. δολαρίων

Ο Joshua Wander, ιδρυτής της 777 Partners, κατηγορείται για απάτη 500 εκατ. δολαρίων, πλαστά έγγραφα και ψεύτικες επενδύσεις - Από τις ποδοσφαιρικές ομάδες ως τα Boeing, η αυτοκρατορία του κατέρρευσε φανερώνοντας ένα από τα πιο ηχηρά σκάνδαλα των τελευταίων ετών
LIFO NEWSROOM
Αλέξανδρος Μαλλιάς: «Οι ΗΠΑ είναι κομμένες στα δύο - Ο φόβος της τυραννίας»

LiFO politics / Αλέξανδρος Μαλλιάς: «Οι ΗΠΑ είναι κομμένες στα δύο. Αλλάζουν όλα»

Ο πρώην πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αλέξανδρος Μαλλιάς, μιλά στο Lifo Politics και στη Βασιλική Σιούτη για τη βαθιά πολιτική πόλωση στην Αμερική, για τους θεσμικούς ελέγχους της προεδρικής εξουσίας αλλά και για τα ελληνοτουρκικά και το Ισραήλ που «έκανε τη ζωή των φίλων και συμμάχων του δύσκολη».
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
Καναδάς: Σταματά η διαφημιστική εκστρατεία με τον Ρίγκαν, ώστε να αρχίσουν ξανά οι εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Διεθνή / Καναδάς: Σταματά η διαφημιστική εκστρατεία με τον Ρίγκαν, ώστε να αρχίσουν ξανά οι εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη διαφήμιση «ψεύτικη» και «παραπλανητική», κατηγορώντας την καναδική πλευρά ότι «παραποίησε τα λόγια του Ρίγκαν για να επηρεάσει τα αμερικανικά δικαστήρια που εξετάζουν τη νομιμότητα των δασμών του»
LIFO NEWSROOM
 
 