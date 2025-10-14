Ντόναλντ Τραμπ: Πέντε βασικά σημεία από τις δηλώσεις του για τη Γάζα στη Μέση Ανατολή

Σε πανηγυρικό κλίμα περιόδευσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, λίγες μέρες μετά την επίτευξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, που ο ίδιος παρουσίασε ως «προσωπική του επιτυχία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε στην Κνεσέτ και στη σύνοδο κορυφής του Σαρμ ελ Σέιχ, παρουσιάζοντας το όραμά του για μια «νέα εποχή ειρήνης» στην περιοχή, χωρίς, ωστόσο, να κάνει καμία αναφορά στα δικαιώματα των Παλαιστινίων.

«Η αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός σηματοδοτεί «το τέλος μιας εποχής τρόμου και θανάτου και την αρχή μιας εποχής πίστης και ελπίδας». Παρουσίασε τη συμφωνία ως αφετηρία μιας «μεγάλης συμφιλίωσης» μεταξύ Ισραήλ και αραβικών χωρών, παραλείποντας ωστόσο να αναφερθεί στη συνεχιζόμενη κατοχή και στις επιθέσεις της ισραηλινής πλευράς σε Λίβανο, Συρία και Δυτική Όχθη.

Παρά τις πανηγυρικές δηλώσεις, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν πως χωρίς αποκατάσταση της δικαιοσύνης για τους Παλαιστινίους, δεν μπορεί να υπάρξει «πραγματική ειρήνη».

Εγκώμια και αίτημα χάριτος για τον Νετανιάχου

Ο Τραμπ αποθέωσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο αποκάλεσε «έναν από τους μεγαλύτερους ηγέτες εν καιρώ πολέμου».

Απευθυνόμενος μάλιστα στον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, τον κάλεσε δημόσια να του δώσει χάρη για τις υποθέσεις διαφθοράς που αντιμετωπίζει: «Έχω μια ιδέα – γιατί δεν του δίνεις χάρη; Ποιος νοιάζεται για πούρα και σαμπάνιες;» είπε, προκαλώντας χειροκροτήματα στην Κνεσέτ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στη στενή στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ έχουν προμηθεύσει στο Ισραήλ «τα καλύτερα όπλα στον κόσμο».

Υπό πίεση από τη διεθνή κοινότητα

Παρότι εξήρε τον Νετανιάχου, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι η παγκόσμια κοινή γνώμη έχει στραφεί εναντίον του Ισραήλ λόγω της «ανείπωτης καταστροφής» στη Γάζα.

«Ο κόσμος είναι μεγάλος και δυνατός, και τελικά ο κόσμος νικά», είπε χαρακτηριστικά.

Αναγνώρισε ότι η απόφαση για τον τερματισμό του πολέμου ήταν «έγκαιρη και στρατηγικά σωστή», καθώς «αν συνεχιζόταν, η κατάσταση θα γινόταν ανεξέλεγκτη».

Μήνυμα προς τους Παλαιστινίους

Ο Τραμπ απηύθυνε ελάχιστες, αλλά χαρακτηριστικές αναφορές στους Παλαιστινίους, καλώντας τους «να εγκαταλείψουν το μίσος και να επικεντρωθούν στην οικονομική ανάπτυξη, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια».

Δεν αναφέρθηκε ούτε στο δικαίωμα δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους, ούτε στα εγκλήματα πολέμου που καταγγέλλονται από διεθνείς οργανισμούς.

«Τώρα είναι η στιγμή να χτίσουν τη δική τους κοινωνία, αντί να προσπαθούν να γκρεμίσουν το Ισραήλ», είπε.

Αντιφατικά μηνύματα προς το Ιράν

Ο Τραμπ καυχήθηκε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις «κατέστρεψαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», ενώ επαίνεσε το Ισραήλ για τη «δολοφονία στρατιωτικών και επιστημόνων» της Τεχεράνης.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων: «Θα ήθελα να αρθούν οι κυρώσεις όταν είναι έτοιμοι να μιλήσουν», είπε.

Η Ουάσινγκτον εκτιμά ότι η αποδυνάμωση του Ιράν ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με τις αραβικές χώρες.

Παρά το πανηγυρικό κλίμα, διεθνείς αναλυτές τονίζουν ότι η συμφωνία στη Γάζα αφήνει αναπάντητα τα πιο κρίσιμα ζητήματα: την ανοικοδόμηση, την απονομή δικαιοσύνης και, κυρίως, την αναγνώριση των Παλαιστινίων ως ίσων εταίρων στην ειρήνη.