Ισχυρός σεισμός στη Γουατεμάλα - Ήχησαν συναγερμοί, σημειώθηκαν ζημιές

Ισχυρός σεισμός 6,1 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε εχθές το βράδυ στη Γουατεμάλα, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωφυσικό ινστιτούτο USGS.

Ο σεισμός σύμφωνα με τις πληροφορίες της σεισμολογικής υπηρεσίας της Γουατεμάλας INSIVUMEH σημειώθηκε στις 23:52 τοπική ώρα χθες στις νότιες ακτές της Γουατεμάλας (07:52 ώρα Ελλάδoς σήμερα). Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές για θύματα, παρά μόνο για υλικές ζημιές ενώ σημειώνεται πως έγινε αισθητός και στο Ελ Σαλβαδόρ.

STRONG #EARTHQUAKE IN GUATEMALA Time: 2024-01-27 at 05:52:49 UTC 2024-01-26 at 23:52:49 Guatemala Location: 14.11° LAT, -90.52° LON Magnitude: 6.1 mw Depth: 108 km pic.twitter.com/G7BjGncIhk

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε κοντά στην πόλη Τασίσκο, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 χλμ νοτίως της πρωτεύουσας Γουατεμάλα, και σύμφωνα με το USGS είχε εστιακό βάθος 108 χλμ.. Στην πόλη ήχησαν συναγερμοί ενώ κάποιοι κάτοικοι τρομαγμένοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μετά τη ισχυρή σεισμική δόνηση.

The moment an earthquake alert was activated after a magnitude 6.1 earthquake hit 32 km southeast of Escuintla, Guatemala 🇬🇹 | 26 January 2024 | 11:52 pm local time #earthquake #Guatemala #Escuintla #Taxisco #terremoto #temblorgt pic.twitter.com/JKbBL7Urpu

Εξαιτίας του σεισμού μάλιστα, κατέρρευσαν τμήματα της πρόσοψης σε εκκλησία στην πόλη Σαν Πάμπλο Χοκοπίλας, που βρίσκεται βορειοδυτικά από το επίκεντρο του σεισμού, σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της χώρας CONRED.

Damage from the earthquake is reported on the Cover of San Pablo de Jocopilas, in the department of Suchitepéquez, Guatemala 🇬🇹#earthquake #sismo #deprem #terremoto #temblor #Guatemala #Suchitepequez #SanPablodeJocopilas pic.twitter.com/GNBCumfiqj