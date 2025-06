Ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ στη βόρεια Χιλή - Ζημιές σε κτίρια, 20.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε χθες Παρασκευή την περιφέρεια Ατακάμα στη βόρεια Χιλή, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αλλά χωρίς αναφορές για τραυματισμούς ή απώλειες ανθρώπινων ζωών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 13:15 τοπική ώρα (20:15 ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο περίπου 54 χιλιόμετρα από την πόλη Ντιέγκο δε Αλμάγκρο, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Σεισμολογίας της Χιλής.

Powerful of a magnitude 6.4 earthquake that struck near Copiapó in the northern Chile 🇨🇱 (06.06.2025) pic.twitter.com/AdA7bfMKiy