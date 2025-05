Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στην Αργεντινή – Εντολή εκκένωσης των ακτών στη Χιλή λόγω κινδύνου τσουνάμι

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχει τεθεί η Χιλή μετά τον ισχυρό σεισμό 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκε την Παρασκευή το πρωί στη νότια Αργεντινή, οδηγώντας τις Αρχές σε εντολή άμεσης εκκένωσης των παράκτιων περιοχών της περιοχής Μαγκαγιάνες, στο νότιο άκρο της χώρας.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε περίπου 200 χιλιόμετρα νότια του Πουέρτο Γουίλιαμς, κοντά στα σύνορα Χιλής–Ανταρκτικής, προκαλώντας συναγερμό για πιθανό τσουνάμι στις γειτονικές περιοχές.

Το Εθνικό Σύστημα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών της Χιλής (SENAPRED) ανακοίνωσε πως τα κύματα που θα μπορούσαν να προκληθούν από τον σεισμό ενδέχεται να φτάσουν σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο, επηρεάζοντας άμεσα την ακτογραμμή της Μαγκαγιάνες, αλλά όχι τα νησιά Φόκλαντ, τα οποία παραμένουν εκτός ζώνης κινδύνου.

Οι κάτοικοι στις παράκτιες περιοχές έχουν ήδη ξεκινήσει την απομάκρυνσή τους προς ασφαλέστερα σημεία, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Moments after the M5.4 earthquake in Canyon del Ocre, Famatina, La Rioja in Argentina earlier today where rockfalls/landslides have been reported...



Via: meteoaficionados/IG pic.twitter.com/ikwgp8DNqG