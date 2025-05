Χιλή: Εντοπίστηκαν οι σοροί των έξι επιβαινόντων του νοσoκομειακού αεροσκάφους που συνετρίβη

Τα πτώματα έξι επιβαινόντων σε αεροσκάφος-ασθενοφόρο, που συνετρίβη μερικά λεπτά αφού απογειώθηκε προχθές Τετάρτη όχι μακριά από τη μεγαλούπολη Σαντιάγο, πρωτεύουσα της Χιλής, εντοπίστηκαν χθες Πέμπτη, ενημέρωσαν οι αρχές.

Προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας της χώρας της Λατινικής Αμερικής εντόπισε το κουφάρι του Piper κατά τη διάρκεια υπέρπτησης με ελικόπτερο στο πλαίσιο της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης και κατόπιν επιβεβαίωσε πως δεν υπήρχε κανένας επιζών, εξήγησε ο Γκονσάλο Ντουράν, τοπικός αξιωματούχος.

A Piper Cheyenne II Ambulance (CC-CCC) with six occupants has crashed in Chile while transporting a patient from Santiago to Arica as it lost contact with the in the Curacaví area on Wednesday.



Emergency teams are already working to locate the aircraft.



