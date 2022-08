Ισχυρές εκρήξεις σε ρωσική αποθήκη πυρομαχικών στην Κριμαία

Αποθήκη πυρομαχικών στη ρωσοκρατούμενη Κριμαία εξερράγη την Τρίτη, τραυματίζοντας δύο άτομα και διακόπτοντας τη σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ της χερσονήσου και της υπόλοιπης νότιας Ουκρανίας και της Ρωσίας, δήλωσε ο κορυφαίος αξιωματούχος της περιοχής που υποστηρίζεται από τη Ρωσία.

Πλάνα της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης έδειξαν έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας να φλέγεται κοντά στην πόλη Ντζανκόι στην Κριμαία και μια σειρά από επαναλαμβανόμενες μεγάλες εκρήξεις στον ορίζοντα, οι οποίες, σύμφωνα με τις Αρχές, προκλήθηκαν από πυρομαχικά που πυροδοτήθηκαν σε στρατιωτική βάση.

Every Tuesday, a Russian military facility in occupied Crimea suddenly detonates.



I’m starting to like Tuesdays. pic.twitter.com/ZveyiDBmu7