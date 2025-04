Ιράν: Στους 65 οι νεκροί από την έκρηξη στο λιμάνι - Για «αμέλεια» μιλά η κυβέρνηση

Το Ιράν πενθεί μετά τη φονική έκρηξη στο εμπορικό λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι, όπου σκοτώθηκαν 65 άνθρωποι και περισσότεροι από 1.000 τραυματίστηκαν. Δύο ημέρες μετά, οι πυροσβέστες συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, ενώ επίσημες αρχές μιλούν για «σοβαρές παραλείψεις» και ελλιπή μέτρα ασφαλείας.

Η έκρηξη στο μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν σημειώθηκε το Σάββατο, κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ - διαδρομή από όπου διέρχεται το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου.

Προηγούμενος απολογισμός της μεγάλης έκρηξης στο λιμάνι του Ιράν κάνει λόγο για 46 νεκρούς. «Ο αριθμός των νεκρών στην τραγική πυρκαγιά (στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι) έφτασε τους 65», δήλωσε ο Μοχάμεντ Ασούρι, επικεφαλής της επαρχίας Χορμοζγκάν, που βρίσκεται περίπου χίλια χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο υπουργός Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομενί δήλωσε πως οι υπεύθυνοι έχουν εντοπιστεί και ανακριθεί. «Η έκρηξη προκλήθηκε από αμέλεια και παραβίαση των πρωτοκόλλων ασφαλείας», ανέφερε.

🚨MYSTERIOUS EXPLOSION ROCKS IRANIAN PORT: This morning, a massive explosion ripped through the Iranian port of Bandar Abbas in Southern Iran. The explosion wounded 700+ people so far and killed at least 10. The port is still burning and rescue operations are still underway. pic.twitter.com/94MpJg8pXL

Σύμφωνα με την τελωνειακή υπηρεσία, η έκρηξη ξεκίνησε από φωτιά σε αποθήκη με χημικά και επικίνδυνα υλικά. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν μια μικρή φωτιά που εξελίσσεται σε εκτεταμένη έκρηξη, με ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι.

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιαν επισκέφθηκε τραυματίες σε νοσοκομεία στην Μπαντάρ Αμπάς, ενώ έχει κηρυχθεί εθνικό πένθος και διακοπή λειτουργίας σχολείων και δημοσίων υπηρεσιών στην περιοχή.

Υπάρχει όμως και δεύτερη διάσταση στο θέμα: Πηγή με διασυνδέσεις στους Φρουρούς της Επανάστασης δήλωσε στους New York Times ότι η έκρηξη προκλήθηκε από νιτρικό υπερχλωρικό νάτριο, βασικό συστατικό σε στερεά καύσιμα για πυραύλους. Το υπουργείο Άμυνας διαψεύδει ότι υπήρχε στρατιωτικό φορτίο στο σημείο.

🚨🇮🇷

Just few hours after the explosion in Bander Abbas, there was another explosion in the not so distant Shahid Rajaee Port in Iran.

There is no confirmation that the explosions are linked, but the coincidence is suspicious.

In the videos, you can see how starts with orange… pic.twitter.com/8nsAO1rzpa