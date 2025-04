Ιράν: 25 οι νεκροί και 1.000 οι τραυματίες από την έκρηξη στο λιμάνι Μπάνταρ Αμπάς

Ο απολογισμός από τη σφοδρή έκρηξη που συγκλόνισε χθες το μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν, στο Μπάνταρ Αμπάς, ανέρχεται σε 25 νεκρούς και περίπου 1.000 τραυματίες, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε το Σάββατο, φαίνεται να προκλήθηκε από ανάφλεξη χημικών ουσιών, οι οποίες ήταν αποθηκευμένες σε εμπορευματοκιβώτια στο τμήμα Σαχίντ Ρατζάι του λιμανιού. Ο Χοσέιν Ζαφάρι, εκπρόσωπος του οργανισμού διαχείρισης κρίσεων, απέδωσε το δυστύχημα στις ανεπαρκείς συνθήκες φύλαξης αυτών των χημικών, επισημαίνοντας ότι είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο κατά προηγούμενες επιθεωρήσεις.

🚨🇮🇷

Just few hours after the explosion in Bander Abbas, there was another explosion in the not so distant Shahid Rajaee Port in Iran.

There is no confirmation that the explosions are linked, but the coincidence is suspicious.

In the videos, you can see how starts with orange… pic.twitter.com/8nsAO1rzpa