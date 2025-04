Ιράν: Στους 40 οι νεκροί από την έκρηξη στο λιμάνι – Μήνυμα συμπαράστασης και βοήθεια από Πούτιν

Ο αριθμός των νεκρών από τη φονική έκρηξη στο λιμάνι Shahid Rajaei στο Ιράν αυξήθηκε σε 40, σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες ανακοινώσεις.

Παράλληλα, περισσότεροι από 700 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ περίπου 190 εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η έκρηξη σημειώθηκε το Σάββατο, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε κοντέινερ και φορτία, ενώ το ωστικό κύμα έσπασε τζάμια σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το λιμάνι. Παρά το μέγεθος της καταστροφής, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι δραστηριότητες στο Shahid Rajaei συνεχίζονται σε τμήματα που δεν επλήγησαν.

🚨MYSTERIOUS EXPLOSION ROCKS IRANIAN PORT: This morning, a massive explosion ripped through the Iranian port of Bandar Abbas in Southern Iran. The explosion wounded 700+ people so far and killed at least 10. The port is still burning and rescue operations are still underway. pic.twitter.com/94MpJg8pXL