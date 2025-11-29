Ιράν: Σταμάτησε η παραγωγή ρεύματος από μεγάλο φράγμα λόγω ξηρασίας

Οι αρχές του Ιράν προχώρησαν το Σάββατο στη διακοπή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το φράγμα Καρχέχ, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, καθώς η στάθμη του νερού έχει πέσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα.

Το Ιράν αντιμετωπίζει μία από τις χειρότερες ξηρασίες των τελευταίων 60 ετών, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο διευθυντής του φράγματος, Αμίρ Μαχμουντί, δήλωσε ότι ο υδροηλεκτρικός σταθμός αποσυνδέθηκε από το εθνικό δίκτυο λόγω της έλλειψης νερού. Παράλληλα, αποφασίστηκε η ελεγχόμενη απελευθέρωση υδάτων «προς χαμηλότερες περιοχές, ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες του τοπικού πληθυσμού».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΛΜΑΝΑΚ Θα χρειαστεί να εκκενωθεί η Τεχεράνη;

Ιράν: Το μεγαλύτερο χωμάτινο φράγμα

Το φράγμα Καρχέχ, που βρίσκεται στην επαρχία Χουζεστάν στο νοτιοδυτικό Ιράν, αποτελεί το μεγαλύτερο χωμάτινο φράγμα τόσο της χώρας όσο και της Μέσης Ανατολής. Σήμερα ο ταμιευτήρας του περιέχει περίπου 1 δισ. κυβικά μέτρα νερού, με τη στάθμη να έχει κατέβει στα 180 μέτρα, περίπου 40 μέτρα κάτω από το κανονικό επίπεδο λειτουργίας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Ιράν, μια χώρα με εκτεταμένες άνυδρες περιοχές, βρίσκεται αντιμέτωπο εδώ και χρόνια με σοβαρή λειψυδρία και επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα, φαινόμενα που, σύμφωνα με επιστήμονες, επιδεινώνονται από την κλιματική κρίση. Οι βροχοπτώσεις τη φετινή χρονιά έχουν μειωθεί κατά 90% σε σχέση με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, ενώ αρκετοί ταμιευτήρες σε όλη τη χώρα έχουν φτάσει σε ιστορικά χαμηλά.

Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε «σπορά νεφών» για τεχνητή πρόκληση βροχοπτώσεων, ενώ εφαρμόζουν και περιοδικές διακοπές υδροδότησης στα νοικοκυριά για να περιοριστεί η κατανάλωση.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Το Ιράν ξεκίνησε σπορά νεφών για να προκαλέσει βροχή εν μέσω ιστορικής ξηρασίας