ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί», προειδοποιεί ο πρόεδρος του Ιράν

«Εάν δεν βρέξει, θα πρέπει να αρχίσουμε να μοιράζουμε το νερό με δελτίο στην Τεχεράνη, γύρω στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου», τόνισε ο Μασούντ Πεζεσκιάν σε τηλεοπτικό του διάγγελμα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί, προειδοποιεί ο πρόεδρος του Ιράν Facebook Twitter
Η πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη/Φωτογραφία: Unsplash
0

Η Τεχεράνη ενδέχεται να χρειαστεί να εκκενωθεί λόγω της έλλειψης νερού, εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, προειδοποίησε σήμερα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του.

Το Ιράν αντιμετωπίζει φέτος τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες. Στην Τεχεράνη, το φαινόμενο «δεν έχει προηγούμενο εδώ και έναν αιώνα» ανέφερε τον Οκτώβριο ένας τοπικός αξιωματούχος.

«Εάν δεν βρέξει, θα πρέπει να αρχίσουμε να μοιράζουμε το νερό με δελτίο στην Τεχεράνη, γύρω στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου» είπε ο πρόεδρος στην ομιλία του, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Και «ακόμη και αν το διανέμουμε με δελτίο, εάν δεν βρέξει μέχρι τότε, θα έχουμε έλλειψη νερού και θα πρέπει να εκκενώσουμε την Τεχεράνη», συνέχισε, χωρίς να διευκρινίσει πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο σε μια μητρόπολη 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

Τεχεράνη: Στα πρόθυρα να μείνει χωρίς πόσιμο νερό

Ο διευθυντής της εταιρείας υδάτων της πρωτεύουσας, Μπεχζάντ Παρσά, είπε την περασμένη Κυριακή ότι η πόλη μπορεί να μείνει χωρίς πόσιμο νερό μέσα σε δύο εβδομάδες.

Το φράγμα Αμίρ Καμπίρ, το ένα από τα πέντε που τροφοδοτούν την Τεχεράνη με πόσιμο νερό, περιέχει «μόνο 14 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό, δηλαδή το 8% της δυναμικότητάς του», ανέφερε, σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Irna.

Την Τετάρτη, ο περιφερειακός διευθυντής της εταιρείας υδάτων, Μοχσέν Αρντακανί, υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι οι κάτοικοι της Τεχεράνης μείωσαν την κατανάλωση νερού κατά 10% τους τελευταίους έξι μήνες. «Εάν φτάσουμε στο 20%, θα μπορέσουμε να κρατήσουμε σταθερή την κατάσταση για έναν-δύο μήνες, μέχρι να βρέξει», είπε.

Το κλίμα στην Τεχεράνη είναι ξηρό και ζεστό το καλοκαίρι. Το φθινόπωρο κάποιες φορές βρέχει ενώ οι χειμώνες μπορεί να είναι δριμείς, με πολλά χιόνια.

Για λόγους οικονομίας, το τελευταίο διάστημα διακόπτεται η υδροδότηση σε πολλές συνοικίες της πόλης, όπως γινόταν συχνά και το καλοκαίρι, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, εν μέσω καύσωνα, δύο ημέρες κηρύχθηκαν αργίες, ώστε να εξοικονομηθεί νερό και ενέργεια.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, ο όγκος των βροχοπτώσεων στο Ιράν έπεσε φέτος στα 152 χιλιοστά, δηλαδή στο 40% του μέσου όρου των τελευταίων 57 ετών. Σε ορισμένες επαρχίες, ο όγκος βροχής μειώθηκε κατά 50-80%, σημείωσε ο Μοχαμάντ Ρεζά Καβιανπούρ, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Ερευνών Υδάτων, προειδοποιώντας ότι η χώρα «θα πρέπει να προετοιμαστεί για μια κρίσιμη κατάσταση».

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ιταλία: Αυξάνονται οι αιωνόβιοι στη χώρα - 2.000 περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι

Διεθνή / Ιταλία: Αυξάνονται οι αιωνόβιοι στη χώρα - 2.000 περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι

Η μεσογειακή διατροφή θεωρείται εδώ και δεκαετίες ο βασικός παράγοντας μακροζωίας των Ιταλών, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς και ένα σύστημα υγείας που θεωρείται γενικά ποιοτικό
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Αναστάτωση στα αεροδρόμια με περισσότερες από 1.000 πτήσεις να ακυρώνονται λόγω του shutdown

Διεθνή / ΗΠΑ: Αναστάτωση στα αεροδρόμια με περισσότερες από 1.000 πτήσεις να ακυρώνονται λόγω του shutdown

Παρότι οι αεροπορικές είχαν μόλις 48 ώρες για να τροποποιήσουν τα προγράμματά τους, δήλωσαν υποστηρικτικές προς το σχέδιο της κυβέρνησης, επισημαίνοντας την ανάγκη να διαφυλαχθεί η ασφάλεια
LIFO NEWSROOM
ΛΟΥΒΡΟ ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διεθνή / «Το Λούβρο δεν είναι μουσείο του 21ου αιώνα»: Σε εφαρμογή το σχέδιο για την ασφάλεια μετά τη ληστεία

Η πρόεδρος και διευθύντρια του Λούβρου δήλωσε σήμερα πως το μουσείο χρειάζεται περισσότερο από ποτέ έναν μετασχηματισμό, για να γίνει «ένα μουσείο του 21ου αιώνα»
LIFO NEWSROOM
 
 