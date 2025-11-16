ΔΙΕΘΝΗ
Το Ιράν ξεκίνησε σπορά νεφών για να προκαλέσει βροχή εν μέσω ιστορικής ξηρασίας

Η σπορά νεφών περιλαμβάνει την έγχυση χημικών αλάτων, μέσα στα σύννεφα μέσω αεροσκαφών ή από γεννήτριες στο έδαφος. Έτσι ο υδρατμός μπορεί να συμπυκνωθεί ευκολότερα και να μετατραπεί σε βροχή

Η Λίμνη Ούρμια στο Ιράν/Φωτογραφία: Χ
Οι αρχές στο Ιράν ψέκασαν τα σύννεφα με χημικές ουσίες για να προκαλέσουν βροχή, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων δεκαετιών.

Γνωστή ως σπορά νεφών, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε πάνω από τη λεκάνη της λίμνης Ούρμια το Σάββατο, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η Ούρμια είναι η μεγαλύτερη λίμνη του Ιράν, αλλά έχει σε μεγάλο βαθμό στερέψει, αφήνοντας πίσω μια τεράστια έκταση αλατιού. Περαιτέρω επιχειρήσεις σποράς νεφών θα πραγματοποιηθούν στις περιοχές ανατολικού και δυτικού Αζερμπαϊτζάν, ανέφερε το πρακτορείο.

Οι βροχοπτώσεις βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά, και τα φράγματα είναι σχεδόν άδεια. Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι, αν δεν υπάρξουν σύντομα αρκετές βροχοπτώσεις, η παροχή νερού στην Τεχεράνη ενδέχεται να περιοριστεί και ο πληθυσμός να χρειαστεί να απομακρυνθεί από την πρωτεύουσα.

Η σπορά νεφών περιλαμβάνει την έγχυση χημικών αλάτων, όπως ιωδιούχο άργυρο ή ιωδιούχο κάλιο, μέσα στα σύννεφα μέσω αεροσκαφών ή από γεννήτριες στο έδαφος. Έτσι ο υδρατμός μπορεί να συμπυκνωθεί ευκολότερα και να μετατραπεί σε βροχή.

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την έχουν αξιοποιήσει τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπίσουν ελλείψεις νερού.

Η μετεωρολογική υπηρεσία του Ιράν δήλωσε ότι οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί φέτος κατά περίπου 89% σε σύγκριση με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, σύμφωνα με το IRNA.

«Αυτή τη στιγμή βιώνουμε το πιο ξηρό φθινόπωρο που έχει δει η χώρα εδώ και 50 χρόνια», πρόσθεσε.

Οι αρχές έχουν επίσης ανακοινώσει σχέδια για την επιβολή προστίμων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που καταναλώνουν υπερβολικές ποσότητες νερού. Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κλιματικών και Ξηρασιακών Κρίσεων του Ιράν, Αχμάντ Βαζίφε, δήλωσε ότι τα φράγματα στην Τεχεράνη, στο Δυτικό και Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν και στο Μαρκάζι βρίσκονται σε «ανησυχητική κατάσταση», με τα επίπεδα νερού να βρίσκονται σε μονοψήφια ποσοστά.

Οι Ιρανοί μετεωρολόγοι ανέφεραν ότι υπήρξαν κάποιες βροχοπτώσεις στα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας το Σάββατο – με βίντεο να δείχνει χιονόπτωση σε χιονοδρομικό κέντρο βόρεια της Τεχεράνης για πρώτη φορά φέτος.

Με πληροφορίες από BBC

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
 
 