Ιράν: Νεκρός ο πρόεδρος Ραϊσί και ο υπουργός Εξωτερικών - Βρέθηκαν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου

Τον θάνατο του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, ανακοίνωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό των συντριμμιών του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν. Το ελοκόπτερο συνετρίβη το απόγευμα της Κυριακής.

«Ο Αγιατολάχ έγινε μάρτυρας» έγραψε σε ανάρτησή του το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση σε αυτό το στάδιο, ένας Ιρανός αξιωματούχος που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters επιβεβαίωσε την είδηση.

«Ο πρόεδρος Ραΐσι, ο υπουργός Εξωτερικών και όλοι οι επιβάτες του ελικοπτέρου σκοτώθηκαν στη συντριβή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι επιβάτες του ελικοπτέρου, μεταξύ των οποίων ο Εμπραχίμ Ραϊσί, ο Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, ο κυβερνήτης της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν του Ιράν Μαλέκ Ραχματί και ο Αγιατολάχ Μοχάμαντ Αλί Αλέ Χασέ, εκπρόσωπος του ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, είναι μεταξύ άλλων ανάμεσα στους νεκρούς.

Νωρίτερα, περίπου 12 ώρες μετά την είδηση ότι χάθηκε η επικοινωνία με το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν και άλλους ανώτατους αξιωματούχους της Τεχεράνης, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου «η κατάσταση δεν φαίνεται καλή».

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters μετέδωσε δηλώσεις του επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου Πιρ Χοσεϊν Κολιβάντ, σύμφωνα με τον οποίο «δεν υπάρχουν ίχνη ζωής» στο σημείο που εντοπίστηκαν συντρίμμια του ελικοπτέρου. Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας είχαν μεταβεί με το συγκεκριμένο ελικόπτερο στο Αζερμπαϊτζάν όπου πραγματοποιούσαν επίσκεψη και είχαν συνομιλίες με τον πρόεδρο Αλίγιεφ.

