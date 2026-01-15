Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μεταδίδει «ομολογίες» συλληφθέντων - Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι ανεστάλησαν 800 εκτελέσεις

Ο επικεφαλής των δικαστικών αρχών του Ιράν διεξήγαγε ο ίδιος, μπροστά στις κάμερες της κρατικής τηλεόρασης, τις ανακρίσεις των συλληφθέντων διαδηλωτών.

Την ίδια ώρα προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν ανησυχία ότι αυτές οι σκηνοθετημένες «ομολογίες» είχαν ως στόχο να σπείρουν τον φόβο στη χώρα.

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν σήμερα, ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ εμφανίζεται καθισμένος, περιστοιχισμένος από άλλους αξιωματούχους, κάτω από τα πορτρέτα του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Οι ανακρίσεις και οι «ομολογίες» στο Ιράν

Απέναντί τους, κάθεται μια γυναίκα, με μαύρη μαντίλα και κόκκινη μπλούζα. Κατηγορείται ότι πετούσε τσιμεντόλιθους στις δυνάμεις ασφαλείας, από την ταράτσα ενός κτιρίου στην Τεχεράνη.

«Δεν ξέρω τι συνέβη, για ποιον λόγο έκανα μια τέτοια βλακεία», ακούγεται να λέει με λυγμούς η γυναίκα.

Τις τελευταίες ημέρες, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, δεκάδες παρόμοια βίντεο με τις ανακρίσεις των «ταραξιών» από τον επικεφαλής των δικαστικών αρχών. Όλοι τους φέρεται ότι παραδέχτηκαν, χωρίς αντιρρήσεις, όσα τους καταλογίζονται.

Η κρατική τηλεόραση άρχισε να μεταδίδει τις αναγκαστικές ομολογίες των διαδηλωτών λίγες ημέρες αφού ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, στις 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights που εδρεύει στη Νορβηγία. «Η μετάδοση ομολογιών που ελήφθησαν με εξαναγκασμό και βασανιστήρια, πριν από κάθε δικαστική διαδικασία, είναι αντίθετη με την αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας», πρόσθεσε.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ιράν: Η κυβέρνηση διαψεύδει ότι σχεδίαζε την εκτέλεση του διαδηλωτή Ερφάν Σολτανί

Σύμφωνα με την IRH, τουλάχιστον 3.428 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περίπου 10.000 συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες.

Την Τετάρτη, σε επίσκεψη πέντε ωρών που πραγματοποίησε σε μια φυλακή της Τεχεράνης, ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ υποσχέθηκε ότι οι συλληφθέντες διαδηλωτές θα δικαστούν «γρήγορα» σε δημόσιες δίκες. Σε ένα βίντεο από την επίσκεψή του, σε μια αίθουσα διακοσμημένη με χαλιά, φαίνεται να ανακρίνει έναν κρατούμενο με γκρίζα στολή, που απαντούσε με σκυμμένο το κεφάλι στις κατηγορίες περί κατοχής κοκτέιλ μολότοφ. Σε άλλο βίντεο, δύο έφηβοι που συνελήφθησαν στο Ισφαχάν «ομολογούν» ότι τους πλήρωσαν για να διαδηλώσουν.

Σε μια άλλη σκηνή, μια γυναίκα παραδέχεται ότι έστειλε ένα μήνυμα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Έκανα κάτι που δεν μου το συγχωρώ. Έστειλα ένα μήνυμα…»

«Σε ποιον;» ρωτάει κατ’ επανάληψη ο Ετζεΐ.

«Δεν μπορώ ούτε να προφέρω το όνομά του. Τον χειρότερο άνθρωπο του Ισραήλ» απαντά η γυναίκα.

«Έστειλε μηνύματα στον Νετανιάχου», παρεμβαίνει ένας άλλος αξιωματούχος.

Στα βίντεο, κανένας αξιωματούχος δεν κάνει αναφορά σε αποδείξεις.

Ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένας υπερσυντηρητικός κληρικός που στο παρελθόν υπηρέτησε ως υπουργός Πληροφοριών. Είναι «ένας αμείλικτος εκτελεστής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που δεν αναγνωρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα» έλεγε για αυτόν η αμερικανική ΜΚΟ United Against Nuclear Iran το 2024.

Ο Λευκός Οίκος λέει πως το Ιράν ανέστειλε 800 εκτελέσεις

H εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε σήμερα πως το Ιράν σταμάτησε 800 εκτελέσεις διαδηλωτών που είχαν αρχικά προβλεφθεί να γίνουν χθες και επισήμανε πως «όλες οι επιλογές» παραμένουν στο τραπέζι της αμερικανικής πλευράς.

Η Καρολάιν Λέβιτ πρόσθεσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει την Τεχέρανη για «σοβαρές συνέπειες» εάν συνεχιστεί η καταστολή των διαδηλώσεων.

Επιβεβαίωσε επίσης πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος, όπως γράφουν οι New York Times, του ζήτησε να μην επέμβει στρατιωτικά στο Ιράν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και Reuters