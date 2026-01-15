Ιράν: Η κυβέρνηση διαψεύδει ότι σχεδίαζε την εκτέλεση του διαδηλωτή Ερφάν Σολτανί

Η κυβέρνηση του Ιράν διέψευσε ότι έχει προγραμματιστεί η εκτέλεση του διαδηλωτή που συνελήφθη στο πλαίσιο των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα.

Πρόκειται για τον 26χρονο Ερφάν Σολτανί, για τον οποίο κουρδική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τη Νορβηγία είχε υποστηρίξει ότι η οικογένειά του ενημερώθηκε πως επρόκειτο να εκτελεστεί μέσα στην εβδομάδα, λίγες μόλις ημέρες μετά τη σύλληψή του από τις αρχές του Ιράν.

Η οργάνωση ανέφερε αργότερα ότι η εκτέλεση «αναβλήθηκε», προειδοποιώντας ωστόσο πως εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για τη ζωή του.

Από την πλευρά της, η Δικαιοσύνη δήλωσε ότι ο Σολτανί κατηγορείται για «συνεργασία κατά της εθνικής ασφάλειας» και «προπαγανδιστική δράση κατά του καθεστώτος», αδικήματα που σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, δεν επισύρουν τη θανατική ποινή.

Μάλιστα τα σχετικά δημοσιεύματα ξένων μέσων, χαρακτηρίστηκαν «κατασκευασμένα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος δήλωσε ότι «δεν υπάρχει σχέδιο εκτελέσεων», τοποθέτηση που ήρθε μετά από δημόσια προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα αντιδρούσαν δυναμικά σε περίπτωση εκτέλεσης διαδηλωτών.

Ο ίδιος ο Τραμπ ανέφερε πως είχε ενημερωθεί από «πολύ αξιόπιστες πηγές» ότι οι εκτελέσεις δεν πρόκειται να προχωρήσουν.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Σολτανί συνελήφθη στο σπίτι του μετά από διαδηλώσεις στην πόλη Φαρντίς, δυτικά της Τεχεράνης, χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο και χωρίς να έχουν γνωστοποιηθεί επίσημα κατηγορίες στην οικογένειά του.

Με πληροφορίες από BBC