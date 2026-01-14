Ιράν: Χιλιάδες διαδηλωτές παίρνουν τεράστιο ρίσκο χρησιμοποιώντας το Starlink του Έλον Μασκ

Η Starlink φέρεται να έχει παγώσει τις μηνιαίες συνδρομές για χρήστες εντός Ιράν, μετά το κλείσιμο του διαδικτύου από την ιρανική κυβέρνηση την περασμένη Πέμπτη, κίνηση που απομόνωσε εκατομμύρια ανθρώπους από τις οικογένειές τους, την εργασία τους και την πρόσβαση στην ενημέρωση, εν μέσω αιματηρής καταστολής των διαδηλώσεων.

Η δορυφορική τεχνολογία έχει εξελιχθεί σε ζωτικής σημασίας δίαυλο επικοινωνίας για ορισμένους κατοίκους της χώρας, που προσπαθούν να μεταφέρουν στον έξω κόσμο όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στο έδαφος.

Δύο άτομα στο Ιράν δήλωσαν στο BBC Persian ότι η συσκευή τους λειτουργούσε το βράδυ της Τρίτης, παρότι δεν είχαν καταβάλει το ποσό των συνδρομών τους. Παράλληλα, ο διευθυντής μίας οργάνωσης που βοηθά Ιρανούς να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ανέφερε επίσης στο BBC Persian ότι η υπηρεσία της Starlink είχε καταστεί δωρεάν.

Η δορυφορική τεχνολογία, που ανήκει στη SpaceX του Έλον Μασκ, παρέχει πρόσβαση στο ίντερνετ σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στο Ιράν, παρά το γεγονός ότι η χρήση της είναι παράνομη στη χώρα. Μετά το κλείσιμο του διαδικτύου, έχει μετατραπεί σε ένα από τα τελευταία – αν όχι το μοναδικό – εναπομείναντα κανάλια επικοινωνίας των Ιρανών με τον υπόλοιπο κόσμο.

Η χρήση της υπηρεσίας στο Ιράν επισύρει ποινή έως και δύο χρόνια φυλάκισης, ενώ οι αρχές φέρεται να αναζητούν ενεργά δορυφορικά πιάτα Starlink προκειμένου να αποτρέψουν τους πολίτες από το να συνδεθούν στο διαδίκτυο.

«Ανεβαίνουν στις ταράτσες και ελέγχουν τα γύρω κτίρια», λέει κάτοικος του Ιράν μιλώντας στο BBC Persian μέσω σύνδεσης Starlink.

«Αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι η κυβέρνηση ερευνά περιοχές από τις οποίες έχει κυκλοφορήσει πολύ οπτικό υλικό, οπότε πρέπει να είναι ακόμη πιο προσεκτικοί», τονίζει.

Η συσκευή λειτουργεί σαν κεραία κινητής τηλεφωνίας στο Διάστημα, χρησιμοποιώντας έναν αστερισμό δορυφόρων που επικοινωνούν με μικρά πιάτα στο έδαφος, τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένο WiFi router.

Ωστόσο, ο εξοπλισμός είναι ακριβός και εκτός οικονομικών δυνατοτήτων για πολλούς στο Ιράν — γεγονός που σημαίνει ότι η δωρεάν διάθεσή του θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερη χρήση της υπηρεσίας.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο Al Jazeera TV, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι το διαδίκτυο διακόπηκε «αφού αντιμετωπίσαμε τρομοκρατικές επιχειρήσεις και διαπιστώσαμε ότι οι εντολές προέρχονταν από το εξωτερικό».

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars News Agency, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), υποστήριξε ότι οι περιορισμοί στο διαδίκτυο επιβλήθηκαν για να αποτραπεί η χρήση ξένων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, όπως το WhatsApp και το Instagram, «για την οργάνωση βίας και αναταραχών».

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταδικάσει το καθολικό «μπλακ άουτ» ως κατάχρηση εξουσίας, ενώ εκπρόσωπος του UN Human Rights Office δήλωσε στο BBC ότι η διακοπή «επηρεάζει το έργο όσων καταγράφουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Το μπλακ άουτ στο διαδίκτυο έχει καταστήσει ιδιαίτερα δύσκολη τη συλλογή και επαλήθευση στοιχείων για όσα συμβαίνουν στο έδαφος.

Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Witness, τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι χρησιμοποιούν τo Starlink για να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ιράν: Προειδοποίησε τις γειτονικές χώρες για πιθανό πλήγμα αν οι ΗΠΑ επιτεθούν