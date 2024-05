Ιράν: Βρέθηκε το ελικόπτερο του Εμπραχίμ Ραϊσί, μεταδίδει το Reuters - Διαψεύδει η Ερυθρά Ημισέληνος

Εντοπίστηκε το ελικόπτερο του Ιρανού προέδρου νωρίτερα σήμερα, ενώ τουλάχιστον ένας επιβάτη και ένα μέλος του πληρώματος που επέβαιναν μαζί με τον Εμπραχίμ Ραϊσί, επικοινώνησαν με τις αρχές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλείται τα κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης που αναφέρουν ότι το ελικόπτερο του Ραϊσί εντοπίστηκε από ομάδες έρευνας και διάσωσης, ωστόσο δεν διευκρινίζεται το πού βρέθηκε ή αν έχουν εντοπιστεί επιζώντες.

Την ίδια ώρα, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν μιλήσει με δύο άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο, όπως δήλωσε στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων FARS, ο αντιπρόεδρος εκτελεστικών υποθέσεων του Ιράν, Μοχσέν Μανσούρι. «Επειδή οι αξιωματούχοι ήρθαν σε επαφή αρκετές φορές με έναν επιβάτη και ένα μέλος του πληρώματος λίγο μετά τη συντριβή, φαίνεται ότι το περιστατικό δεν ήταν σοβαρό», δήλωσε ο Μανσούρι.

