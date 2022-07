Ιράκ: Εκατοντάδες διαδηλωτές εισέβαλαν στο κοινοβούλιο - Τραγουδώντας και χορεύοντας υπέρ του κληρικού αλ-Σαντρ

Εκατοντάδες υποστηρικτές του πανίσχυρου κληρικού Μοκτάντα αλ-Σαντρ εισέβαλαν στο ιρακινό κοινοβούλιο, χορεύοντας και τραγουδώντας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πρωθυπουργική υποψηφιότητα αντίπαλου μπλοκ.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων προκειμένου να αποτρέψει την παραβίαση των πυλών της ισχυρά αστυνομοκρατούμενης Πράσινης Ζώνης, ωστόσο τα πλήθη κατάφεραν να περάσουν και να μπουν στο κοινοβούλιο.

In pictures: Supporters of Iraqi Shi’ite cleric Moqtada al Sadr occupy the parliament, protest against corruption in Baghdad pic.twitter.com/AJSZ7mQApF