ΗΠΑ: Τουλάχιστον επτά νεκροί από κατάρρευση γέφυρας για πεζούς στην Τζόρτζια

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο όταν κατέρρευσε στενή γέφυρα για πεζούς σε προκυμαία όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, στο πλαίσιο εορτασμού στο νησί Σαπέλο, στην πολιτεία Τζόρτζια (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι έπεσαν στο νερό» όταν κατέρρευσε η στενή γέφυρα για πεζούς και «ως τώρα, ο αριθμός των θυμάτων είναι επτά και ο αριθμός των τραυματιών δεν είναι ακόμη γνωστός», ανέφεραν οι πολιτειακές αρχές σε ανακοίνωσή τους.

Το πλήθος είχε συγκεντρωθεί σε προκυμαία όπου δένουν πορθμεία τα οποία συνδέουν το νησί —πολύ κοντά στα παράλια στον Ατλαντικό Ωκεανό— με την ηπειρωτική χώρα, για εκδήλωση της μικρής κοινότητας των Γκάλα Γκίτσι (Gullah Geechee), απογόνων Αφρικανών πολλοί από τους οποίους είχαν μεταφερθεί σκλάβοι σε παραθαλάσσιες φυτείες στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

🚨🇺🇸 BREAKING: FERRY DOCK COLLAPSE ON GEORGIA’S SAPELO ISLAND KILLS SEVEN Seven people died after a ferry dock collapsed on Sapelo Island, Georgia, sending multiple people into the water during a Gullah-Geechee community event. Authorities, including the U.S. Coast Guard and… pic.twitter.com/Jc5cg5IbLC

«Αυτός που θα έπρεπε να είναι χαρούμενος εορτασμός του πολιτισμού και της ιστορίας των Γκάλα Γκίτσι μετατράπηκε σε τραγωδία», σχολίασε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε δελτίο Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Εκφράζοντας την «ευγνωμοσύνη» του στα σωστικά συνεργεία, διαβεβαίωσε πως η ομάδα του θα παραμείνει σε επαφή με τις τοπικές αρχές και είναι έτοιμη να τους διαθέσει «οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν».

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Μπράιαν Κεμπ, εξέφρασε με τη σειρά του τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων μέσω X, τονίζοντας πως σωστικά συνεργεία παραμένουν επιτόπου.

TRAGEDY ON SAPELO ISLAND: A dock collapse has left at least seven people dead and multiple injured on Georgia's Sapelo Island. This is drone video I captured of the dock while filming a story on the island in 2022. We will have the latest updates on @FOX5Atlanta pic.twitter.com/yA7w7lS0nt