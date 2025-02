ΗΠΑ: Συνελήφθη η τρανς ηγέτιδα των Zizians, που θεωρούνται επικίνδυνη αίρεση

Η πολιτειακή αστυνομία του Μέριλαντ στις ΗΠΑ, φέρεται πως συνέλαβε την ηγετική μορφή της ομάδας Zizian, που θεωρείται αίρεση.

Η 34χρονη Jack LaSota συνελήφθη την Κυριακή μαζί με την 34χρονη Michelle Zajko από το Media της Πενσυλβάνια. Από παράνομη είσοδο και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, μέχρι και κατοχή πυροβόλου όπλου στο όχημά τους, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι πολλές.

Οι Zizians συνδέονται με τον θάνατο του πράκτορα της συνοριοφυλακής των ΗΠΑ, David Maland, ο οποίος σκοτώθηκε κοντά στα σύνορα του Καναδά τον Ιανουάριο, καθώς και με άλλους πέντε φόνους σε Βερμόντ, Πενσυλβανία και Καλιφόρνια. Ο Maland, 44 ετών, σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών στις 20 Ιανουαρίου μετά από στάση κυκλοφορίας στο Βερμόντ, μια μικρή πόλη περίπου 32 χιλιόμετρα από τα καναδικά σύνορα.

Σύμφωνα με συνεντεύξεις στο Associated Press και ανασκόπηση σε δικαστικά αρχεία, η ιστορία αυτή φέρεται να αφορά μια ομάδα νέων, εξαιρετικά ευφυών επιστημόνων στον τομέα των υπολογιστικών συστημάτων, ηλικιών από 20 έως 30 ετών, οι οποίοι γνωρίστηκαν διαδικτυακά, μοιράστηκαν αναρχικές πεποιθήσεις και έγιναν βίαιοι, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι στόχοι τους δεν είναι σαφείς, αλλά οι διαδικτυακές τους αναρτήσεις καλύπτουν θέματα όπως ο ριζοσπαστικός βιγκανισμός, η ταυτότητα φύλου και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Στο κέντρο της ομάδας βρίσκεται η «Ziz», που έχει εμφανιστεί κοντά σε αρκετές σκηνές εγκλήματος και έχει συνδέσεις με διάφορους υπόπτους.

Η LaSota είχε δημοσιεύσει ένα σκοτεινό και μερικές φορές βίαιο ιστολόγιο υπό το όνομα Ziz και σε ένα από τα κείμενα μοιραζόταν τη θεωρία της, ότι τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου μπορούν να κρατούν ξεχωριστές αξίες και φύλα και «συχνά επιθυμούν να σκοτώσουν το ένα το άλλο».

Η τρανς LaSota έχει τονίσει ότι θέλει να χρησιμοποιεί τις αντωνυμίες she/her, δηλώνοντας τρανσέξουαλ γυναίκα. Συχνά επιτίθεται στους αντιπάλους της, περιλαμβανομένων των λεγόμενων ρασιοναλιστικών ομάδων, οι οποίες λειτουργούν κυρίως διαδικτυακά και επιδιώκουν να κατανοήσουν την ανθρώπινη σκέψη μέσω της λογικής και της γνώσης. Ορισμένοι από αυτούς ανησυχούν για τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης.

