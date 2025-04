ΗΠΑ: Συνελήφθη ακόμη ένας Παλαιστίνιος φοιτητής του Κολούμπια - «Μην τον απελάσετε»

Συνελήφθη ακόμη ένας Παλαιστίνιος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια όταν πήγε στην προγραμματισμένη συνέντευξή του για να λάβει την αμερικανική υπηκοότητα.

Πρόκειται για τον Μόχσεν Μαχντάουι που γεννήθηκε και μεγάλωσε σε καταυλισμό Παλαιστίνιων προσφύγων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ήταν φοιτητής στο πανεπιστήμιο Κολούμπια, όπου σκοπεύει να επιστρέψει το φθινόπωρο για το μεταπτυχιακό του. Επίσης, διαθέτει «πράσινη κάρτα» για παραμονή στις ΗΠΑ από το 2015, όπως εξήγησαν οι δικηγόροι του.

Ο Μαχντάουι είναι συνιδρυτής μιας οργάνωσης Παλαιστίνιων φοιτητών στο Κολούμπια μαζί με τον Μαχμούντ Χαλίλ, προσωπικότητα του φιλοπαλαιστινιακού φοιτητικού κινήματος στις ΗΠΑ, τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να απελάσει από τη χώρα μετά τη σύλληψή του στις 8 Μαρτίου.

Ο Χαλίλ κρατείται σε φυλακή της Λουιζιάνα εν αναμονή της απέλασής του, καθώς δικαστής στην πολιτεία αυτή έκρινε την Παρασκευή ότι μπορεί να απελαθεί, επιτρέποντας στην κυβέρνηση Τραμπ να συνεχίσει τις προσπάθειές της να απελάσει αλλοδαπούς φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές που βρίσκονται νόμιμα στη χώρα και δεν έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα.

«Η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι σκοπεύει να εκδικηθεί και να τιμωρήσει πρόσωπα όπως ο Μαχντάουι, ο οποίος στηρίζει την εκεχειρία και τον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα», τόνισαν οι δικηγόροι του.

Φίλος του Μαχντάουι ανήρτησε στο διαδίκτυο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο νεαρός με χειροπέδες, να κάνει στο σήμα της νίκης με τα δάχτυλά του, ενώ μέλη του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, με καλυμμένα τα πρόσωπα, τον οδηγούν μέσα σε ένα όχημα.

Rabid antisemite and 16-year Columbia student Mohsen Mahdawi has been taken into custody by ICE.



StopAntisemitism exposed his dangerous antisemitic and anti-American rhetoric in 2024.



Justifying, glorifying, and promoting terrorism while a guest in America is no longer… pic.twitter.com/DGyeuCfXAH