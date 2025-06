ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στη Γιούτα - Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και ένα βρέφος

Τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος οκτώ μηνών, σκοτώθηκαν και δύο έφηβοι τραυματίστηκαν, σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια ετήσιου φεστιβάλ στα προάστια του Salt Lake City, στη Γιούτα, το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες αφορμή για το αιματηρό επεισόδιο στάθηκε συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες.

Μία 41χρονη γυναίκα, περαστική, ήταν ανάμεσα στα θύματα, ενώ ένας 18χρονος άνδρας, μέλος μίας εκ των εμπλεκόμενων ομάδων, επίσης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού που σημειώθηκε στο φεστιβάλ «Westfest», σύμφωνα με την τοπική αστυνομική διεύθυνση.

#BreakingNews 5405 W 3100 S. Police called out 10-33, for multiple people who have been #shot at #WestFest. Almost every police agency in the valley is on scene. Details advising injuries to be life threatening. A medical helicopter is rendezvousing with an ambulance at a nearby… pic.twitter.com/aWaa6WbVzL