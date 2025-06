Λας Βέγκας: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς μπροστά στο Bellagio - Η επίθεση μεταδόθηκε ζωντανά

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο άτομα δέχτηκαν πυροβολισμούς και σκοτώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Λας Βέγκας.

Η Αστυνομία δήλωσε σε ανακοίνωση τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 10:40 μ.μ. τοπική ώρα, στην οδό Las Vegas Boulevard, στο μπλοκ 3600. Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη στιγμή του συμβάντος δείχνουν ότι έγινε έξω από το ξενοδοχείο και καζίνο Bellagio.

We are responding to a shooting in the 3600 block of S. Las Vegas Boulevard. The shooting did not occur inside a casino. Please avoid the area.

Ούτε ο ύποπτος ούτε τα θύματα έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής, και δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει τον δράστη και τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες το συμβάν μεταδόθηκε ζωντανά σε κανάλι του YouTube.

Οι αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή «έτρεξαν αμέσως προς τον ήχο των πυροβολισμών και βρήκαν δύο θύματα να κείτονται στο πεζοδρόμιο με εμφανή τραύματα από πυροβόλο όπλο», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Bellagio Hotel & Casino Evacuated Amid Unconfirmed Shooting Reports in Las Vegas



The Bellagio Hotel & Casino in Las Vegas has been evacuated following unconfirmed reports of a possible shooting.



Authorities have not yet confirmed details, but emergency protocols were activated… pic.twitter.com/85qqfF7MlG