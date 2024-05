ΗΠΑ: Πάνω από 17 οι νεκροί από καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους σε Τέξας, Αρκάνσας, Οκλαχόμα

Σφοδρές καταιγίδες, με ανεμοστρόβιλους, έπληξαν πολιτείες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Τέξας, της Οκλαχόμα και του Αρκάνσας το βράδυ του Σαββάτου και της Κυριακής, σκοτώνοντας τουλάχιστον 17 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους εν μέσω ίχνους ισοπεδωμένων σπιτιών και κατεδαφισμένων γραμμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Τέξας, επτά στο Αρκάνσας, δύο στην Οκλαχόμα και ένας στο Κεντάκι, από τις καταιγίδες και τους ανεμοστρόβιλους. Το επικίνδυνο σύστημα καταιγίδων παρέμεινε απειλή καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής, με 15 εκατομμύρια ανθρώπους από την Ιντιάνα έως το νότιο Μιζούρι να υπόκεινται σε προειδοποίηση ενισχυμένου κινδύνου για έντονα καιρικά φαινόμενα. Ισχυροί άνεμοι, χαλάζι και ξαφνικές πλημμύρες είναι πιθανές σε ορισμένες περιοχές, με πιθανότητα περισσότερων ανεμοστρόβιλων εν μέσω ισχυρών καταιγίδων, δήλωσε ο μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Ζακ Τέιλορ.

Έως και 25 πιθανοί ανεμοστρόβιλοι αναφέρθηκαν γύρω από την Οκλαχόμα, το Τέξας, το Κάνσας, το Αρκάνσας και το νότιο Μισισιπή, σύμφωνα με το Κέντρο Πρόβλεψης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το σύστημα καταιγίδων έριξε χαλάζι και ισχυρούς ανέμους σε μεγάλο τμήμα της επικράτειας, ανέφερε το κέντρο.

At least 18 people, including 2 children aged two & five, were killed after tornadoes and severe storms ripped through Texas, Arkansas and Oklahoma over Memorial Day weekend



Seven of the fatalities were in Cooke County, Texas, as a deadly twister ravaged through a trailer park pic.twitter.com/4k4YIJNTx8 — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) May 27, 2024

Ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ είπε ότι η δραστηριότητα των ανεμοστρόβιλων επεκτάθηκε για περίπου 50 μίλια στην πολιτεία του, καταστρέφοντας περισσότερα από 200 σπίτια και κατασκευές και τραυματίζοντας τουλάχιστον 100 ανθρώπους. «Ήταν μια οδυνηρή εβδομάδα με χαμένες ζωές, περιουσίες που έγιναν ερείπια. Οι ελπίδες και τα όνειρα των οικογενειών και των μικρών επιχειρήσεων του Τέξας έχουν κυριολεκτικά συντριβεί από θύελλα μετά από καταιγίδα», είπε, αναφερόμενος νωρίτερα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή του Χιούστον.

⚡🇺🇲 Destructive tornadoes and hurricanes occurred over the weekend in several US states.18 people died.



According to NBC,seven of the dead, including two children, were in Texas, two more in Oklahoma, eight in Arkansas and one in Kentucky.The number of victims is still unknown. pic.twitter.com/BWbpqN6I5o — EastWest🆇 (@x_eastwest) May 27, 2024

Το βράδυ του Σαββάτου, οι καταιγίδες έπληξαν την αγροτική κομητεία Κουκ του Τέξας, περίπου 80 μίλια βόρεια του Ντάλας, με τουλάχιστον έναν εμφανή ανεμοστρόβιλο να ξεσπά γύρω στις 22:45, σύμφωνα με τον σερίφη Ρέι Σάπινγκτον. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρεις ενήλικες και τέσσερα παιδιά, πέθαναν στην καταστροφή. Περιλαμβάνουν έναν αδελφό και μια αδερφή, ηλικίας 2 και 5 ετών, είπε. Επιπλέον, η καταιγίδα κατέστρεψε ένα ταξιδιωτικό κέντρο στον αυτοκινητόδρομο όπου οι άνθρωποι είχαν πάει για να βρουν καταφύγιο, είπε ο Σάπινγκτον. Αν και το κέντρο διαλύθηκε, δεν υπήρξαν θύματα, είπε.

Powerful storms and possible tornadoes pummeled Texas, Oklahoma and Arkansas on Saturday night, killing at least 14 people, damaging homes and leaving hundreds of thousands without power. https://t.co/BoEvZBW03R pic.twitter.com/5yKISpFOlo — The New York Times (@nytimes) May 26, 2024

Η καταιγίδα επηρέασε 11 κομητείες σε όλο το Αρκάνσας και οι αξιωματούχοι ανέφεραν επτά θύματα που σχετίζονται με την καταιγίδα: τρεις στην κομητεία Μπέντον, δύο στην κομητεία Μάριον, μία στην κομητεία Μπάξτερ και μία στην κομητεία Μπούν. "Έχουμε περίπου 17.000 κατοίκους και δεν νομίζω ότι κανένας από αυτούς έχει δύναμη", δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Μάριον, Γκρεγκ Αλεξάντερ. «Κάνει ζέστη και υγρασία». Ο δικαστής της κομητείας άνοιξε ένα κτίριο στον τοπικό εκθεσιακό χώρο για να δροσιστούν οι άνθρωποι και να βρουν φαγητό και νερό.

Στην Οκλαχόμα, η καταιγίδα σκότωσε δύο ανθρώπους στην κομητεία Mayes και τραυμάτισε τουλάχιστον άλλους έξι, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

Ο θάνατος στο Κεντάκι σημειώθηκε στην πόλη Λούισβιλ, σύμφωνα με τον δήμαρχο Κρεγκ Γκρίνμπεργκ.

Αξιωματούχοι στην κομητεία Ρότζερς της Οκλά, δήλωσαν ότι οι αναφορές για ανεμοστρόβιλο εκεί επιβεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αρκετές περιοχές να αντιμετωπίζουν πτωμένα δέντρα και καλώδια ρεύματος, καθώς και κατεστραμμένα σπίτια.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal