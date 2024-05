Τουλάχιστον επτά νεκροί από ανεμοστρόβιλους στις κεντρικές ΗΠΑ

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ανεμοστρόβιλους που έπληξαν τις κεντρικές ΗΠΑ, καταστρέφοντας κτίρια και ένα πρατήριο καυσίμων που φιλοξενούσε δεκάδες ανθρώπους.

Σφοδρές καταιγίδες σχηματίστηκαν πάνω από το Τέξας και την Οκλαχόμα το βράδυ του Σαββάτου, με την κομητεία Κουκ βόρεια του Ντάλας του Τέξας να είναι μεταξύ των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο.

Ο σερίφης της κομητείας Κουκ Ρέι Σάπινγκτον είπε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. «Είμαστε ακόμα σε λειτουργία έρευνας και διάσωσης αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να μπορούμε να βρούμε ακόμα επιζώντες», είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Footage of the tornado that hit valley view / Sanger area last night from inside a car pic.twitter.com/SVPZHgzYFI

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα έδειξαν ένα πρατήριο καυσίμων σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένο, με στριμμένα μέταλλα να είναι γεμάτα πάνω από κατεστραμμένα οχήματα.

Tornado damage in Valley View Texas overnight. Reportedly 5 people were killed from the storms in Texas alone... #texas #tornado #weather #storms #prepare pic.twitter.com/NWN65PPNlH

Στην Οκλαχόμα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην κομητεία Mayes και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, δήλωσε η τοπική αρχή διαχείρισης έκτακτης ανάγκης στο BBC.

Οι καταιγίδες ανέτρεψαν φορτηγά και έκλεισαν έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στο Ντάλας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους σε περιοχές του Τέξας και της Οκλαχόμα το Σάββατο, μια περιοχή που βρίσκεται ήδη σε ακραία ζέστη.

🚨#BREAKING: A Mass casualty event has been declared at a truck stop shell gas station with up to 150 people trapped with the roof collapsed



📌#ValleyView | #Texas



Currently, emergency crews have just declared a mass casualty event after a large, violent tornado passed through… pic.twitter.com/ExxBf2KgW6