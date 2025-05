ΗΠΑ: Κρατούμενος απέδρασε από την ίδια φυλακή για δεύτερη φορά σε έναν χρόνο

Για δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο, ο 19χρονος Τρέιβον Τζόνσον κατάφερε να αποδράσει από τις φυλακές της ενορίας Τάντζιπαχόα στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, με τις αρχές να τον αναζητούν ξανά.

Ο Τζόνσον κρατούνταν εν αναμονή της δίκης του για σοβαρή ποινική υπόθεση, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε ένοπλη εισβολή σε σπίτι, η οποία οδήγησε στον θάνατο ενός άνδρα και τον τραυματισμό ενός παιδιού.

Η απόδραση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης και αποκαλύφθηκε ώρες αργότερα, όταν πολίτης τηλεφώνησε στις αρχές, ρωτώντας αν ο Τζόνσον είναι ακόμα κρατούμενος. Μετά από έκτακτη καταμέτρηση και έλεγχο του υλικού από τις κάμερες, διαπιστώθηκε ότι είχε δραπετεύσει γύρω στις 4:30 μ.μ., με τη βοήθεια συγκρατούμενού του που τον σήκωσε πάνω από τον εξωτερικό φράχτη.

Οι αστυνομικές αρχές «χτενίζουν» την περιοχή, ενώ έχουν ήδη έρθει σε επαφή με συγγενείς, φίλους και τα θύματα της υπόθεσης στην οποία εμπλέκεται.

