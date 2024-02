Οι ΗΠΑ έπληξαν πάνω από 80 στόχους σε Ιράκ και Συρία- Μπάιντεν: «Τα αντίποινα θα συνεχιστούν»

«Αν βλάψεις Αμερικανό, θα απαντήσουμε», διεμήνυσε ο Τζο Μπάιντεν, μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε πάνω από 80 ιρανικούς στόχους στο Ιράκ και τη Συρία, ενώ προειδοποίησε ότι τα αντίποινα θα συνεχιστούν.

Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «επιτυχή» τα πλήγματα εναντίον επίλεκτων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και ομάδων που υποστηρίζει το Ιράν. Οι επιθέσεις αποτελούν αντίποινα για τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών στο πλήγμα με drone στην Ιορδανία, για το οποίο ο Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε ενόπλους που πρόσκεινται στο Ιράν.

«Η απάντησή μας ξεκίνησε σήμερα. Θα συνεχιστεί στον χρόνο και τα σημεία που θα επιλέξουμε», τόνισε ο Τζο Μπάιντεν. Η επιχείρηση εναντίον των ιρανικών στόχων διήρκεσε περίπου 30 λεπτά και ήταν επιτυχής, ανέφερε ο Λευκός Οίκος. Η Ουάσινγκτον διαβεβαίωσε ξανά ότι δεν θέλει να εμπλακεί σε πόλεμο με το Ιράν.

«Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν σύρραξη στη Μέση Ανατολή ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Όμως όλοι αυτοί που επιδιώκουν να μας βλάψουν ας ξέρουν αυτό: αν βλάψεις Αμερικανό, θα απαντήσουμε», υπογράμμισε ο Τζο Μπάιντεν.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πολλά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων βομβαρδιστικά B-1 Lancer, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Συνολικά επλήγησαν 85 στόχοι σε επτά σημεία, τρία στο Ιράκ και τέσσερα στη Συρία, δήλωσε o Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Η διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή έκανε λόγο για πλήγματα σε πάνω από 85 στόχους, με περισσότερες από 125 βόμβες.

