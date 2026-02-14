ΗΠΑ: Η κυβέρνυση ζητά από πλατφόρμες τα στοιχεία λογαριασμών που παρακολουθούν την ICE

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ζητά από μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στοιχεία ταυτοποίησης για λογαριασμούς που επικρίνουν ή παρακολουθούν τη δράση της ICE, όπως αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους οι New York Times.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το υπουργείο έχει στείλει εκατοντάδες διοικητικές κλήσεις (subpoena) σε εταιρείες τεχνολογίας, ζητώντας ονόματα, email, τηλέφωνα και άλλα δεδομένα πίσω από προφίλ που δημοσιεύουν περιεχόμενο για επιχειρήσεις και κινήσεις πρακτόρων.

Όπως αναφέρεται, αποδέκτες των αιτημάτων τους τελευταίους μήνες ήταν η Google, το Reddit, το Discord και η Meta, που ελέγχει το Facebook και το Instagram. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εργαζόμενοι στον χώρο της τεχνολογίας, που γνωρίζουν τις κινήσεις αυτές, υποστηρίζουν ότι ορισμένα από τα αιτήματα ικανοποιήθηκαν, με εταιρείες όπως η Google, η Meta και το Reddit να παραδίδουν μέρος των στοιχείων που ζητήθηκαν.

Το υπουργείο εστιάζει σε λογαριασμούς που δεν εμφανίζουν πραγματικό όνομα χρήστη, έχουν ασκήσει κριτική στην ICE ή έχουν αναρτήσει πληροφορίες για το πού βρίσκονται πράκτορες στο πεδίο. Η εφημερίδα αναφέρει ότι είδε δύο τέτοιες διοικητικές κλήσεις που στάλθηκαν προς τη Meta μέσα στο τελευταίο εξάμηνο.

Οι πλατφόρμες δηλώνουν ότι εξετάζουν τα αιτήματα πριν συμμορφωθούν

Οι πλατφόρμες μπορούν να επιλέξουν αν θα απαντήσουν, ωστόσο δηλώνουν ότι εξετάζουν τα αιτήματα πριν συμμορφωθούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εταιρείες ειδοποίησαν τους χρήστες που αφορούσαν οι κλήσεις και τους έδωσαν προθεσμία 10 έως 14 ημερών για να προσφύγουν στο δικαστήριο και να τις αμφισβητήσουν.

Ο Στιβ Λόνεϊ, ανώτερος δικηγόρος της ACLU στην Πενσιλβάνια, είπε ότι η πρακτική αυτή έχει ενταθεί και ότι το κράτος «παίρνει περισσότερες ελευθερίες απ’ ό,τι παλαιότερα», μιλώντας για μία έλλειψη λογοδοσίας που, όπως υποστήριξε, είναι πρωτόγνωρη. Ο ίδιος έχει εκπροσωπήσει το τελευταίο εξάμηνο πολίτες των οποίων τα στοιχεία ζητήθηκαν μέσω τέτοιων κλήσεων.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας απάντησε ότι διαθέτει «ευρεία εξουσία» για την έκδοση διοικητικών κλήσεων, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα αιτήματα. Σε δικαστικές διαδικασίες, οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι ο στόχος είναι η συλλογή πληροφοριών που σχετίζονται με την ασφάλεια πρακτόρων της ICE στο πεδίο.

Σε πολιτικό επίπεδο, το δημοσίευμα συνδέει την κλιμάκωση με την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει την κριτική προς την ICE, μεταξύ άλλων καταγράφοντας και ταυτοποιώντας διαδηλωτές. Πράκτορες είχαν πει σε διαδηλωτές στη Μινεάπολη και στο Σικάγο ότι καταγράφονται και αναγνωρίζονται με τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, ενώ ο Τομ Χόμαν, συντονιστής της πολιτικής στα σύνορα, είχε δηλώσει ότι πιέζει για τη δημιουργία βάσης δεδομένων για άτομα που συλλαμβάνονται για παρεμπόδιση ή επιθέσεις.

Οι διοικητικές κλήσεις δεν απαιτούν υπογραφή δικαστή

Οι διοικητικές κλήσεις διαφέρουν από τα εντάλματα σύλληψης ή έρευνας, καθώς δεν απαιτούν υπογραφή δικαστή. Στο παρελθόν, χρησιμοποιούνταν πιο περιορισμένα και συνδέονταν κυρίως με σοβαρές υποθέσεις, όπως κυκλώματα εμπορίας παιδιών. Ωστόσο, εργαζόμενοι σε τεχνολογικές εταιρείες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα η χρήση τους έχει αυξηθεί, με στόχο να αποκαλύπτονται ανώνυμοι λογαριασμοί στα social media.

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση των λογαριασμών Montco Community Watch, σε Facebook και Instagram, που παρακολουθούν δραστηριότητα της ICE στην κομητεία Μοντγκόμερι, κοντά στη Φιλαδέλφεια, και δημοσιεύουν ειδοποιήσεις στα αγγλικά και στα ισπανικά. Στις 11 Σεπτεμβρίου, το υπουργείο έστειλε στη Meta αίτημα για στοιχεία των διαχειριστών, όπως όνομα, email και ταχυδρομικό κώδικα. Η Meta ενημέρωσε τους λογαριασμούς στις 3 Οκτωβρίου ότι έχει λάβει νόμιμη διαδικασία και ότι θα παραδώσει στοιχεία αν δεν κατατεθεί προσφυγή εντός 10 ημερών.

Οι διαχειριστές απευθύνθηκαν στην ACLU, η οποία κινήθηκε δικαστικά για να ακυρωθεί το αίτημα. Σε ακρόαση στις 14 Ιανουαρίου, η οργάνωση υποστήριξε ότι το κράτος χρησιμοποιεί διοικητικές κλήσεις για να στοχοποιεί λόγο με τον οποίο διαφωνεί. Από την πλευρά της κυβέρνησης, η δικηγόρος του υπουργείου Δικαιοσύνης Σάρα Μπαλκισούν είπε ότι η θέση του υπουργείου είναι πως έχει την αρμοδιότητα να διερευνά απειλές ή παρεμπόδιση κατά των αξιωματικών του.

Δύο ημέρες αργότερα, η κλήση αποσύρθηκε, πριν υπάρξει δικαστική απόφαση. Ο Λόνεϊ σημείωσε ότι η αποφυγή μιας επίσημης κρίσης βοηθά το υπουργείο να συνεχίζει να χρησιμοποιεί το εργαλείο χωρίς να προκύψει δεδικασμένο που θα το περιορίζει, τονίζοντας ότι το βάρος πέφτει στον ιδιώτη να προσφύγει στο δικαστήριο.

Οι λογαριασμοί Montco Community Watch συνεχίζουν να δημοσιεύουν σχεδόν καθημερινά. Πρόσφατα ανάρτησαν ειδοποίηση για παρουσία της ICE στην περιοχή Ίγκλβιλ, ενώ άλλη ανάρτηση αφορούσε βίντεο με μαθητές που διαδήλωσαν κατά της ICE σε λύκειο της περιοχής, με τους διαχειριστές να δηλώνουν στήριξη στους μαθητές.

