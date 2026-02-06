Οι ΗΠΑ κάνουν «αποφασιστική στροφή προς τον αυταρχισμό», σύμφωνα με τη Humans Rights Watch

Νέα έκθεση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Humans Rights Watch (HRW) αναφέρει πως οι ΗΠΑ έχουν κάνει μια «αποφασιστική στροφή προς τον αυταρχισμό» μέσα στον πρώτο χρόνο της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Στην ετήσια έκθεσή της για το 2026, που αποτυπώνει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, η οργάνωση κάνει λόγο για έναν χρόνο που στις ΗΠΑ χαρακτηρίστηκε από «κατάφωρη περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σοβαρές παραβιάσεις».

Μετανάστευση, υγεία, περιβάλλον, εργασία, δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, φύλο, ποινική δικαιοσύνη και ελευθερία του λόγου είναι, σύμφωνα με την έκθεση, οι βασικοί τομείς στους οποίους η κυβέρνηση Τραμπ έκανε «σημαντικά βήματα προς τα πίσω».

Η HRW ασκεί έντονη κριτική σε αυτό που περιγράφει ως «αχρείαστα βίαιες και κακοποιητικές εφόδους» πρακτόρων της ICE σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και στη χρήση βίας από ομοσπονδιακούς πράκτορες και τοπικές αστυνομικές δυνάμεις απέναντι σε διαδηλωτές.

Η έκθεση για τις ΗΠΑ

«Η φυλετική και εθνοτική στοχοποίηση, η εσωτερική ανάπτυξη δυνάμεων της εθνοφρουράς στο πλαίσιο προσχηματικών επιδείξεων ισχύος, οι επαναλαμβανόμενες πράξεις αντεκδίκησης απέναντι σε πολιτικούς αντιπάλους και πρώην αξιωματούχους που πλέον ασκούν κριτική, καθώς και οι προσπάθειες ενίσχυσης των καταναγκαστικών εξουσιών της εκτελεστικής εξουσίας και αποδυνάμωσης των δημοκρατικών ελέγχων, συνθέτουν αυτή τη στροφή προς τον αυταρχισμό», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση.

Η World Report 2026 είναι η 36η έκδοση της HRW και βασίζεται σε έρευνες για περισσότερες από 100 χώρες, καλύπτοντας γεγονότα του 2025.

Σε συνοδευτικό δοκίμιο, ο εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης, Philippe Bolopion, επεκτείνει την κριτική, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική Τραμπ έχει επιπτώσεις πολύ πέρα από τα σύνορα των ΗΠΑ. Όπως γράφει, «υπό την αμείλικτη πίεση του προέδρου Τραμπ, και με τη συνεχή υπονόμευση από την Κίνα και τη Ρωσία, η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες συνθλίβεται, απειλώντας να παρασύρει μαζί της και την αρχιτεκτονική πάνω στην οποία βασίστηκαν επί δεκαετίες οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ακολουθούν τα βασικά πεδία στα οποία, σύμφωνα με την έκθεση, οι ΗΠΑ υστερούν:

Μετανάστευση: «Τρομοκρατούνται ολόκληρες κοινότητες»

Η μετανάστευση αποτελεί τη ναυαρχίδα της δεύτερης θητείας Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιδιώκει τη μεγαλύτερη επιχείρηση μαζικών απελάσεων στην ιστορία της χώρας. Η HRW υποστηρίζει ότι αυτή η πολιτική έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με την έκθεση, από τον Ιανουάριο η κυβέρνηση επέβαλε ευρείες αντιμεταναστευτικές πολιτικές, χρησιμοποίησε φυλετικό profiling, περιόρισε αιτήματα ασύλου, ακόμη και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, και απέκλεισε νεοεισερχόμενους αιτούντες άσυλο από τη διαδικασία, παρά το δικαίωμά τους βάσει αμερικανικού και διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, αυξήθηκαν οι συλλήψεις και οι συνοπτικές απελάσεις, κυρίως μεταναστών αφρικανικής και λατινοαμερικανικής καταγωγής.

Η HRW σημειώνει ότι καταργήθηκαν οδηγίες που προστάτευαν «ευαίσθητους χώρους» όπως σχολεία, νοσοκομεία και χώρους λατρείας από εφόδους, με αποτέλεσμα συλλήψεις ακόμη και σε αυτούς τους χώρους. «Πολλές επιχειρήσεις ήταν βίαιες και κακοποιητικές, τρομοκρατώντας ολόκληρες κοινότητες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο δομικός ρατσισμός της κυβέρνησης Τραμπ

Δομικός ρατσισμός: «Δραματική οπισθοδρόμηση»

Η έκθεση μιλά για «δραματική οπισθοδρόμηση» στη φυλετική δικαιοσύνη και για αποδόμηση των μηχανισμών πολιτικών δικαιωμάτων, εστιάζοντας στην κατάργηση των ομοσπονδιακών πολιτικών διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης (DEI).

Με προεδρικά διατάγματα, όλες οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες κλήθηκαν να τερματίσουν τα προγράμματα DEI, ενώ ασκήθηκαν πιέσεις και στον ιδιωτικό τομέα να ακολουθήσει. Παράλληλα, η HRW καταγράφει τη συνεχιζόμενη φυλετική ανισότητα στο ποινικό σύστημα, με παιδιά να διώκονται ως ενήλικες και τις ΗΠΑ να παραμένουν η μοναδική χώρα που επιβάλλει ισόβια κάθειρξη σε ανήλικους χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Εξωτερική πολιτική: «Εξωδικαστικές εκτελέσεις»

Η οργάνωση κατηγορεί την αμερικάνικη κυβέρνηση ότι υποβάθμισε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εξωτερική πολιτική, δίνοντας προτεραιότητα σε συναλλακτικές συμφωνίες και δασμούς. Επισημαίνει τη σχεδόν πλήρη διακοπή της αμερικανικής εξωτερικής βοήθειας, με σοβαρές επιπτώσεις σε ανθρωπιστικά προγράμματα, οργανώσεις δικαιωμάτων και ευάλωτες ομάδες παγκοσμίως.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και στη «νοθευμένη», όπως τη χαρακτηρίζει, ετήσια έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η οποία φέρεται να αποσιώπησε σοβαρές παραβιάσεις από συμμαχικές κυβερνήσεις.

Βασικοί πυλώνες της Δημοκρατίας των ΗΠΑ «δέχθηκαν επίθεση»

Δημοκρατία και δικαίωμα ψήφου: «Σίγαση των επικριτών»

Σύμφωνα με την HRW, βασικοί πυλώνες της δημοκρατίας δέχθηκαν επίθεση το 2025, με ανεξάρτητους θεσμούς να πολιτικοποιούνται και επικριτές της κυβέρνησης να εκφοβίζονται.

Η έκθεση αναφέρει στοχευμένες περικοπές χρηματοδότησης σε πανεπιστήμια, απειλές προς ΜΚΟ, καθώς και απολύσεις επιθεωρητών και αξιωματούχων που θεωρήθηκαν πολιτικά «εχθρικοί».

Φύλο, σεξουαλικότητα και αναπαραγωγικά δικαιώματα: «Κλιμακούμενες επιθέσεις»

Η HRW συνδέει τη νέα οπισθοδρόμηση με την κατάργηση του Roe v. Wade και τις επακόλουθες απαγορεύσεις αμβλώσεων σε πολλές πολιτείες. Επισημαίνει τον αποκλεισμό της Planned Parenthood από τη χρηματοδότηση του Medicaid, που στέρησε την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη σε πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Παράλληλα, κάνει λόγο για «κλιμακούμενες επιθέσεις» στα δικαιώματα των τρανς και ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, μέσω εκτελεστικών πράξεων που περιορίζουν την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, αποσύρουν τη στήριξη σε φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου για ανηλίκους και αναιρούν προστασίες για τρανς μαθητές.

Το συμπέρασμα της έκθεσης είναι σαφές: για τη Human Rights Watch, η πρώτη χρονιά της δεύτερης θητείας Τραμπ σηματοδοτεί μια βαθιά μετατόπιση των ΗΠΑ μακριά από τα πρότυπα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με συνέπειες τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς.

Με πληροφορίες από Time