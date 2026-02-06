ΗΠΑ: Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θέλει να απελάσει τον 5χρονο Λίαμ που είχε συλληφθεί από την ICE

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας επιβεβαίωσε σήμερα ότι επιδιώκει να απελάσει ένα 5χρονο αγόρι από τον Ισημερινό, το οποίο συνελήφθη τον περασμένο μήνα στη Μινεσότα από την ICE.

Το υπουργείο, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας, αρνήθηκε ότι σχεδιάζει την ταχεία απέλαση του Λίαμ Κονέχο Ράμος, αφού μια δικηγόρος που εκπροσωπεί το παιδί είπε στην εφημερίδα New York Times ότι η κυβέρνηση Τραμπ ζητά την απέλασή του με συνοπτικές διαδικασίες.

Η δικηγόρος Ντανιέλ Μόλιβερ χαρακτήρισε «ασυνήθιστη» και ενδεχομένως «εκδικητική» την απόφαση του υπουργείου.

«Πρόκειται για συνηθισμένες διαδικασίες απέλασης. Αυτή είναι η συνήθης διαδικασία και δεν υπάρχει τίποτα το εκδικητικό στην εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας», είπε η εκπρόσωπος του υπουργείου Τρίσια Μακλάφλιν.

Η σύλληψη του 5χρονου από την ICE

Ο Λίαμ και ο πατέρας του, ο Άντριαν Κονέχο Αρίας, μπήκαν νόμιμα στις ΗΠΑ, ως αιτούντες άσυλο. Κρατήθηκαν σε μια εγκατάσταση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στο Ντίλι του Τέξας, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, όταν δικαστής διέταξε να αφεθούν ελεύθεροι. Στη συνέχεια επέστρεψαν στη Μινεσότα.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τις ενέργειές της και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας κατηγόρησε τον Κονέχο Αρίας ότι βρίσκεται παράνομα στις ΗΠΑ, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η υπόθεση του 5χρονου, ο οποίος φωτογραφήθηκε συνοφρυωμένος, φορώντας ένα σκουφάκι με αυτιά και κρατώντας μια σχολική τσάντα έξω από το σπίτι του με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που τον συνέλαβαν, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και έστρεψε την προσοχή στις επιχειρήσεις της ICE στη Μινεσότα.

Διαδηλώσεις οργανώθηκαν σε όλη την Πολιτεία, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανάπτυξη της ICE, πράκτορες της οποίας πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες.

Με πληροφορίες από Reuters

