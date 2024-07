ΗΠΑ: Φάλαινα έπεσε πάνω σε βάρκα «εκτοξεύοντας» τους ψαράδες στη θάλασσα

Στιγμές «τρόμου» έζησαν δύο ψαράδες στο Νιού Χάμσαϊρ στις ΗΠΑ, όταν μία φάλαινα έπεσε πάνω στην βάρκα τους.

Στο βίντεο που δόθηκε την Τετάρτη στη δημοσιότητα, διακρίνεται η στιγμή που μία φάλαινα κάνει την εμφάνισή της, και πέφτει στο πίσω μέρος της βάρκας. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το σκάφος αναποδογυρίζει και σταδιακά βυθίζεται στη θάλασσα.

Οι δύο επιβαίνοντες του σύμφωνα με τις πληροφορίες, έπεσαν στη θάλασσα και προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο. Λίγο αργότερα ανασύρθηκαν από άλλους ψαράδες, χωρίς να έχουν τραυματιστεί. Όπως αναφέρουν ειδικοί, το συμβάν αποδίδεται σε κακή συγκυρία καθώς η φάλαινα έτυχε να τρώει τη στιγμή που βγήκε από το νερό.

Όπως εξηγούν, οι φάλαινες βγαίνουν στην επιφάνεια του νερού με ανοιχτό το στόμα τους για να αρπάξουν ψάρια που βρίσκονται μπροστά τους και το κλείνουν είτε την λίγο πριν βγουν από το νερό ή αμέσως μετά. «Η βάρκα που βλέπουμε έτυχε να βρίσκεται στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή» κατέληξαν οι ειδικοί, μιλώντας στη New York Post.

A breaching whale landed on and capsized a boat Tuesday in Portsmouth Harbor, New Hampshire. Everyone, including the whale, were unharmed. pic.twitter.com/fmo7ckzTAS