Drone απαθανάτισε τους εντυπωσιακούς ελιγμούς γιγάντιων φαλαινών

Πλάνα από drone αποκαλύπτουν ένα μαγευτικό μπαλέτο στο οποίο επιδίδονται οι φάλαινες όταν τρέφονται.

Όπως κινηματογράφησε το BBC News με επιστήμονες στην Ανταρκτική, μια φάλαινα χρησιμοποίησε το πτερύγιο της μήκους τεσσάρων μέτρων για να φτιάξει ένα δίχτυ φυσαλίδων γύρω από το θήραμά της και να το παγιδεύσει, γνωστά ως «δίχτυα φυσαλίδων».

«Η κίνηση αυτού του πτερυγίου δείχνει πραγματικά πόσο προσαρμόσιμα, πόσο δημιουργικά μπορούν να είναι αυτά τα ζώα», είπε ο Δρ Ari Friedlaender από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Santa Cruz.

Ο εμπειρογνώμονας της WWF για τις φάλαινες, Κρις Τζόνσον, είπε ότι η φάλαινα που παρακολούθησε «να φτιάχνει δίχτυ από φυσαλίδες» «χρησιμοποιούσε το πτερύγιο της ως εργαλείο» για να παγιδεύσει τα κριλ, τα μικροσκοπικά γαριδοειδή που τρώνε οι φάλαινες της Ανταρκτικής, σε ποσότητα περισσότερο από έναν τόνο κάθε μέρα.

Πλάνα από φάλαινες που στρίβουν και γυρίζουν αποκάλυψε επίσης πόσο αποτελεσματικά μπορούν να χειριστούν το τεράστιο σώμα τους.

Η εναέρια άποψη που παρέχουν τα drones έχει επίσης ρίξει φως στην ανάκαμψη πληθυσμών φαλαινών σε μέρη του κόσμου όπου κυνηγήθηκαν ως το χείλος της εξαφάνισης τον 20ο αιώνα. Πριν από τη δεκαετία του 1930, περίπου 40.000 μπλε φάλαινες σκοτώθηκαν από φαλαινοθήρες στα ύδατα της Νότιας Γεωργίας.

Together with @Intrepid_Travel, we’ve conducted groundbreaking research revealing how climate change impacts the diet and health of Antarctic whales. 🐳

Discover the secrets of these gentle giants in @BBC's latest doco ‘Secrets of Antarctica’s Giants’ on @BBCNewsAus this weekend! pic.twitter.com/2lgAW7Q6DT