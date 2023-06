ΗΠΑ: Βυτιοφόρο πήρε φωτιά και κατέρρευσε τμήμα αυτοκινητόδρομου

Τμήμα του αμερικανικού αυτοκινητοδρόμου I-95 κατέρρευσε στη Φιλαδέλφεια έπειτα από πυρκαγιά.

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους αυτοκινητόδρομους του ανατολικού τμήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρξαν θύματα.

Οι εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα έδειξαν τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού και την κατάρρευση τεσσάρων λωρίδων της κυκλοφορίας επάνω σε δευτερεύοντα δρόμο που βρίσκεται κάτω από τον I-95 στο σημείο της πυρκαγιάς.

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν επί τόπου για να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά που προερχόταν από όχημα που βρισκόταν κάτω από τον αυτοκινητόδρομο. Σύμφωνα με πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης, επρόκειτο για βυτιοφόρο που ανεφλέγη.

All lanes of I95 closed in both directions between Woodhaven and Aramingo exits due to fire/road collapse. Other streets closed for the response. Avoid area. Plan and seek alternative travel routes. pic.twitter.com/myNyH0nCiq