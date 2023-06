ΗΠΑ: Aυτοκίνητο παραβίασε κόκκινο φανάρι και σκότωσε 5 γυναίκες - Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που αυτοκίνητο παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και εμβόλισε άλλο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα πέντε γυναίκες να χάσουν τη ζωή τους.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Μινεάπολις των ΗΠΑ το βράδυ της Παρασκευής. Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν πέντε γυναίκες ηλικίας από 17 έως 20 ετών.

Πρόκειται για τη 17χρονη Σαμπιρίν Αλί, την 20χρονη Σάρα Γκεσάντε, την 20χρονη Σάλμα Αμπντικαντίρ, τη 19χρονη Σαγκάλ Χέρσι και τη 19χρονη Σιχάμ Αντάμ, οι οποίες ετοιμάζονταν να μεταβούν στον γάμο φίλης τους, αναφέρει η New York Post.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι πέντε γυναίκες επέστρεφαν από εμπορικό κέντρο, στο οποίο είχαν πάει για περιποιήσεις αισθητικής, ενόψει του γάμου στον οποίο ήταν καλεσμένες το Σάββατο.

Στη θέση του οδηγού του αυτοκινήτου που παραβίασε το «κόκκινο» ήταν ο 27χρονος Ντέρικ Τζον Τόμπσον ο οποίος είχε ξεπεράσει κατά 64 χλμ./ώρα το όριο ταχύτητας στον δρόμο στον οποίο συνέβη το τροχαίο δυστύχημα, αναφέρει η Star Tribune, οδηγώντας ταχύτητα άνω των 100 χλμ/ώρα.

Ο 27χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι γιος πολιτικού, προσπάθησε να διαφύγει πεζός αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα. Από τον ίδιο, όπως αποκαλύφθηκε, είχε αφαιρεθεί μέχρι τον Μάρτιο το δίπλωμα κυκλοφορίας καθώς είχε καταδίκες για οδήγηση χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα.

