Ένα αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν 21 άνθρωποι, κατέπεσε σήμερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απογείωσης, κοντά στο Χιούστον, στο Τέξας.

Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος κατάφεραν να βγουν από το αεροπλάνο προτού πάρει φωτιά, έγινε γνωστό από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

«Όλοι οι επιβαίνοντες, οι 18 επιβάτες και τα τρία μέλη του πληρώματος, επέζησαν», δήλωσε ο αρχιφύλακας Στίβεν Γούνταρντ, της υπηρεσίας Δημόσιας Ασφαλείας του Τέξας, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Tύπου.



⚠️🇺🇸#URGENT: Airplane crash reported near Houston Executive Airport in Houston, Texas#Houston l #TX

A small jet has been involved in a serious crashed just north of the regional airport. No structures are believed to have been impacted.

Working to verify further details! pic.twitter.com/yP4VoysQQB