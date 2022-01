Η υψηλή ζήτηση προϊόντων σε συνδυασμό με τα αυξανόμενα τέλη και τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού που σχετίζονται με την επέλαση της μετάλλαξης Όμικρον δημιουργούν έναν νέο γύρο ελλείψεων σε επεξεργασμένα και φρέσκα τρόφιμα σε πολλές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών με αποτέλεσμα να δημιουργούνται άδεια ράφια σε σουπερ μάρκετ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι παραγωγοί φρέσκων προϊόντων σε όλη τη δυτική ακτή πληρώνουν σχεδόν τριπλάσια τέλη σε σχέση με πριν από την πανδημία. Ο Σέι Μάιερς διευθύνων σύμβουλος εταιρείας που καλλιεργεί κρεμμύδια, καρπούζια και σπαράγγια κατά μήκος των συνόρων του Αϊντάχο και του Όρεγκον, δήλωσε ότι σταμάτησε να αποστέλλει κρεμμύδια σε διανομείς λιανικής μέχρι να μειωθούν τα έξοδα μεταφοράς.

Ο Μάιερς τόνισε επίσης πως οι διακοπές των μεταφορών τις τελευταίες τρεις εβδομάδες προκλήθηκαν επίσης και από την έλλειψη οδηγών φορτηγών λόγω της εξάπλωσης της Όμικρον. Παράλληλα, πρόσφατες καταιγίδες που σάρωσαν την ευρύτερη περιοχή διατάραξαν, σύμφωνα με τον ίδιο, τις μεταφορές προκαλώντας διπλασιασμό του κόστους μεταφοράς για τους παραγωγούς φρούτων και λαχανικών, πέρα ​​από τις ήδη αυξημένες τιμές πανδημίας.

«Συνήθως στέλνουμε από την ανατολική στη δυτική ακτή με κόστος 7.000 δολάρια», είπε. «Σήμερα το κόστος είναι κάπου μεταξύ 18.000 και 22.000 δολάρια» προσθέτει.

Οι λιανοπωλητές στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ελλείψεις 12% στα επίπεδα αποθεμάτων σε τρόφιμα, ποτά, οικιακό καθαρισμό και προϊόντα προσωπικής υγιεινής σε σύγκριση με ποσοστά της τάξης του 7-10% σε παρόμοιες περιόδους τα προηγούμενα χρόνια. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο με τα προϊόντα διατροφής όπου τα επίπεδα ελλείψεων στα αποθέματα ανέρχονται στο 15%, σύμφωνα με την Consumer Brands Association.

High demand for groceries combined with soaring freight costs and labor shortages at food companies are leading to empty supermarket shelves at major retailers across the United States https://t.co/04LfeAybHh pic.twitter.com/lYy7t6ZRxP