Το ηφαίστειο Σεμέρου στο νησί Ιάβα της Ινδονησίας εξερράγη νωρίς την Κυριακή εκτοξεύοντας μία στήλη στάχτης σε ύψος δύο χιλιομέτρων, με τις τοπικές Αρχές να προειδοποιούν τους ανθρώπους να παραμείνουν μακριά από την ενεργή ακτίνα απόστασης της έκρηξης.

Νωρίτερα μέσα στο μήνα, μία έκρηξη του Σεμέρου, που είναι το υψηλότερο όρος στην Ιάβα, εκτόξευσε σύννεφα στάχτης και πυροκλαστικής ροής, με συνέπεια το θάνατο τουλάχιστον 46 ατόμων.

Από την έκρηξη αυτή, αρκετοί άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ χιλιάδες κάτοικοι των γύρω περιοχών, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Η έκρηξη που έγινε νωρίς το πρωί της Κυριακής, προκάλεσε πυκνά λευκά και γκρίζα σύννεφα στάχτης, σύμφωνα με το αρμόδιο επιστημονικό κέντρο της Ινδονησίας (PVMBG).

Semeru volcano, East Java🇮🇩 this morning 19th December. Will spend a couple days in the area to observe the volcanic activity. pic.twitter.com/JjpxoUfCdX