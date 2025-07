Ινδία: Τουλάχιστον 10 νεκροί μετά την κατάρρευση γέφυρας

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την κατάρρευση γέφυρας πάνω από ποτάμι στη δυτική πολιτεία Γκουτζαράτ της Ινδίας, το πρωί της Τετάρτης.

Ο Υπουργός Υγείας της πολιτείας, Ρουσικές Πατέλ, δήλωσε ότι αρκετά οχήματα έπεσαν στον ποταμό Μαχισάγκαρ όταν ένα τμήμα της γέφυρας Γκαμπίρα κατέρρευσε. Ο Πατέλ πρόσθεσε ότι η γέφυρα είχε κατασκευαστεί το 1985.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους ακόμη πέντε άτομα έχουν τραυματιστεί στο περιστατικό.

Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, χαρακτήρισε το δυστύχημα «βαθιά λυπηρό» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

