Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» θα δηλώσει ένοχη για την πώληση ουσιών στον ηθοποιό

Μια γυναίκα, που αποκαλείται «Βασίλισσα της Κεταμίνης», συμφώνησε να ομολογήσει ενοχή για την πώληση των ναρκωτικών που οδήγησαν τελικά στον θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι.

Η 42χρονη Jasveen Sangha θα ομολογήσει ενοχή για πέντε κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης μίας για διανομή κεταμίνης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό του ηθοποιού, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η Αμερικανο-Βρετανή με διπλή υπηκοότητα αρχικά αντιμετώπιζε εννέα ποινικές κατηγορίες. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς χαρακτήρισαν το σπίτι της στο Λος Άντζελες ως «εμπορικό κέντρο ναρκωτικών» και κατά τη διάρκεια έρευνας βρέθηκαν δεκάδες φιαλίδια κεταμίνης.

Ο Πέρι βρέθηκε νεκρός σε ένα τζακούζι τον Οκτώβριο του 2023, με την ιατροδικαστική εξέταση να δείχνει ότι ο θάνατός του προήλθε από τις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης.

Η Sangha είναι ένα από τα πέντε άτομα – συμπεριλαμβανομένων γιατρών και του βοηθού του ηθοποιού – που σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές προμήθευαν κεταμίνη στον Πέρι, εκμεταλλευόμενοι τον εθισμό του για προσωπικό κέρδος, οδηγώντας στον θάνατό του από υπερβολική δόση.

Μεταξύ αυτών είναι οι γιατροί Salvador Plasencia και Mark Chavez, που πούλησαν κεταμίνη, ο Kenneth Iwamasa, βοηθός του Πέρι που αγόραζε και έκανε ενέσεις στον ηθοποιό, και ο Eric Fleming, που πούλησε κεταμίνη που είχε προμηθευτεί από τη Sangha.

Όλοι οι πέντε έχουν συμφωνήσει να ομολογήσουν ενοχή. Η δίκη της Sangha είχε αναβληθεί αρκετές φορές και ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα.

Αναμένεται να εμφανιστεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο τις επόμενες εβδομάδες για να καταθέσει επίσημα την ομολογία ενοχής της στο πλαίσιο συμφωνίας με τις ομοσπονδιακές αρχές.

Η δικηγόρος της, Mark Geragos, δήλωσε στο BBC ότι «αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις της». Σχεδιάζει να ομολογήσει ενοχή σε μία κατηγορία για διατήρηση χώρου που σχετίζεται με ναρκωτικά, σε τρεις κατηγορίες διανομής κεταμίνης και σε μία κατηγορία διανομής κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Η Sangha αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή 65 ετών ομοσπονδιακής φυλάκισης, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η κεταμίνη είναι ένα διασπαστικό αναισθητικό με κάποιες ψευδαισθητικές επιδράσεις, σύμφωνα με τη US Drug Enforcement Administration (DEA). Μπορεί να διαστρεβλώσει την αντίληψη της όρασης και της ακοής και να κάνει τον χρήστη να αισθάνεται αποσυνδεδεμένος και εκτός ελέγχου.

Χρησιμοποιείται ως ενέσιμο αναισθητικό για ανθρώπους και ζώα, επειδή κάνει τον ασθενή να αισθάνεται αποκομμένος από τον πόνο και το περιβάλλον.

Η ουσία πρέπει να χορηγείται μόνο από γιατρό και οι ασθενείς που τη λαμβάνουν πρέπει να παρακολουθούνται από επαγγελματία λόγω των πιθανών βλαβερών επιδράσεών της.

Ο θάνατος του Πέρι και η έρευνα για το πώς προμηθευόταν τόση ποσότητα της ουσίας τα τελευταία χρόνια έδωσαν μια εικόνα του δικτύου κεταμίνης στο Χόλιγουντ, το οποίο ένας γιατρός χαρακτήρισε ως «Άγρια Δϋση» σε συνέντευξή του στο BBC.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας ομολογίας, η Sangha επίσης παραδέχτηκε ότι πούλησε κεταμίνη σε έναν άνδρα, τον Cody McLaury, τον Αύγουστο του 2019, ο οποίος πέθανε λίγες ώρες μετά την αγορά από υπερβολική δόση.

Κατά την έρευνα πριν τη σύλληψή της τον Μάρτιο του 2024, βρέθηκαν πάνω από 80 φιαλίδια κεταμίνης, μαζί με χιλιάδες χάπια με μεθαμφεταμίνη, κοκαΐνη και Xanax.

Το σπίτι, που ονομάζεται «Sangha Stash House» στη δικογραφία, ήταν ο χώρος όπου υποτίθεται ότι συσκευάζονταν και διανέμονταν τα ναρκωτικά.

Με πληροφορίες από BBC