Ινδία: Τουλάχιστον έξι νεκροί και αρκετοί αγνοούμενοι μετά από κατάρρευση γέφυρας

Τουλάχιστον έξι νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την κατάρρευση γέφυρας σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό στην Ινδία.

Μετά την πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες στην Ινδία αλλά και την πτώση ελικοπτέρου με Ινδουιστές προσκυνητές, νωρίτερα την Κυριακή κατέρρευσε σιδερένια γέφυρα πάνω από τον ποταμό Ιντραγιάνι στην πόλη Πούνε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 25 παρασύρθηκαν από τα νερά του ποταμού, μετά την πτώση της γέφυρας.

Μέχρι στιγμής κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών αναφέρουν ότι η γέφυρα παρασύρθηκε από τον υπερβολικό όγκο των νερών, λόγων των ισχυρών βροχοπτώσεων που είχαν προηγηθεί στην περιοχή το προηγούμενο διάστημα.

Το μέγεθος της καταστροφής διακρίνεται σε φωτογραφίες και βίντεο, που αναρτήθηκαν από το σημείο στα social media.

Pune: Many Tourists Feared Drowned After Old Bridge Collapses Over Indrayani River at Kund Mala

VIDEO | Maharashtra: Portion of a bridge, over the Indrayani River in Pune, has collapsed. Rescue operations are currently underway, and further details are awaited.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/8gT8zZGtZf