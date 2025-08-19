Τζάστιν Μπαλντόνι: Ηθοποιός του «It Ends With Us» τον κατηγορεί για bullying

Η Ισαμπέλα Φερέρ - που υποδύθηκε τη νεότερη εκδοχή του χαρακτήρα της Μπλέικ Λάιβλι στην ταινία It Ends With Us - κατηγορεί τον σκηνοθέτη Τζάστιν Μπαλντόνι για bullying και «ακατάλληλη» συμπεριφορά, εν μέσω της δικαστικής του διαμάχης με τη σταρ του Gossip Girl.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στις 17 Αυγούστου και εξασφάλισε το E! News, η 24χρονη Φερέρ, η οποία το 2024 ενσάρκωσε τη νεαρή Λίλι Μπλουμ στη μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου της Κολίν Χούβερ, ισχυρίζεται ότι ο Μπαλντόνι και οι συνεργάτες του συμπεριφέρθηκαν «ακατάλληλα» απέναντί της, αφού δέχτηκε κλήτευση από τη νομική ομάδα της Λάιβλι στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης.

Οι δικηγόροι της Φερέρ αναφέρουν ότι η ηθοποιός απευθύνθηκε στην εταιρεία παραγωγής του Μπαλντόνι, Wayfarer Studios, ζητώντας να καλυφθούν τα δικαστικά της έξοδα, όπως προβλέπει το συμβόλαιό της. Ωστόσο, σύμφωνα με την κατάθεση, η εταιρεία απαίτησε πρώτα να «παραχωρήσει τον έλεγχο της απάντησής της στην κλήτευση της Λάιβλι στη Wayfarer» πριν εγκριθεί οποιαδήποτε αποζημίωση.

«Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Μπαλντόνι προσπάθησε να χειραγωγήσει, να απειλήσει, να ελέγξει και να ενεργήσει με άλλους ακατάλληλους τρόπους απέναντι στη Φερέρ», υποστηρίζουν οι δικηγόροι της, κατηγορώντας τον ότι κατέθεσε πρόσφατη αγωγή εναντίον της με σκοπό να την «παρενοχλήσει», επειδή αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τους όρους της ομάδας του.

Η νομική της ομάδα υποστηρίζει ακόμη ότι η αγωγή αυτή αποτελεί «μια ακόμη προσπάθεια χειραγώγησης του Τύπου, δημιουργίας χάους γύρω από μια νέα, ανερχόμενη και ταλαντούχα ηθοποιό και παραβίασης των κανόνων του Δικαστηρίου για τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων μη διαδίκων».

«Η Φερέρ έχει ήδη χρειαστεί να αντισταθεί στην ακατάλληλη συμπεριφορά του Μπαλντόνι σε σχέση με την απάντησή της στην κλήτευση της Λάιβλι», προστίθεται στο έγγραφο. Παράλληλα, η ίδια φέρεται να δέχτηκε «προσωπικές απειλές και μισαλλόδοξα σχόλια» από χρήστες των social media μετά την κίνηση του σκηνοθέτη εναντίον της.

«Δυστυχώς, η αγωγή είναι απλώς το πιο πρόσφατο παράδειγμα σε ένα ευρύτερο μοτίβο συμπεριφοράς του Μπαλντόνι με σκοπό τον εκφοβισμό της Φερέρ», αναφέρουν οι δικηγόροι της. «Ενώ η πελάτισσά μας θα συμμορφωθεί πλήρως με τις νομικές της υποχρεώσεις βάσει οποιασδήποτε κλήτευσης ή δικαστικής εντολής, είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα εκφοβιστεί ούτε θα εκβιαστεί από κανέναν ώστε να συμμετάσχει στις διαδικασίες με άλλους όρους».

Το E! News ζήτησε σχόλιο από τις νομικές ομάδες του Μπαλντόνι και της Λάιβλι, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει απάντηση.

Η Μπλέικ Λάιβλι έχει καταθέσει αγωγή εναντίον του Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση, κατηγορώντας τον ότι δημιούργησε εχθρικό εργασιακό περιβάλλον στα γυρίσματα του It Ends With Us. Ο σκηνοθέτης αρνείται τις κατηγορίες, ενώ η ανταγωγή του εναντίον της Λάιβλι και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, απορρίφθηκε τον Ιούνιο, καθώς δικαστής έκρινε ότι δεν απέδειξε πως το ζευγάρι τον συκοφάντησε.

Η δίκη έχει οριστεί για τον Μάρτιο του 2026.

