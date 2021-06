Ένας 76χρονος, που πιστεύεται πως είχε τη μεγαλύτερη οικογένεια στον κόσμο, πέθανε στο κρατίδιο Μιζοράμ της Ινδίας.

Ο Ziona Chana, επικεφαλής θρησκευτικής σέκτας που εφάρμοζε την πολυγαμία, πέθανε την Κυριακή, αφήνοντας πίσω του 38 συζύγους, 89 παιδιά και 36 εγγόνια.



Την είδηση επιβεβαίωσε ο κυβερνήτης της Μιζοράμ που συλλυπήθηκε τους οικείους του.

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

