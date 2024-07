Ινδία: Χλιδή και επίδειξη πλούτου στον γάμο των Ανάντ Αμπάνι και Ραντχίκα Μέρτσαντ

O γάμος του 29χρονου γιου του πλουσιότερου άνδρα στην Ινδία, Μουκές Αµπάνι, Ανάντ, µε την 29χρονη Ραντίκα Μέρτσαντ, κόρη µεγιστάνα φαρµακοβιοµηχανίας, θεωρείται ο γάμος της χρονιάς.

Ο Ανάντ Αμπάνι, ο νεότερος γιος του Μουκές Αμπάνι, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την επί μακρόν σύντροφό του, Ραντίκα Μερτσάντ, σε ένα οικογενειακό συνεδριακό κέντρο στη Βομβάη την Παρασκευή (13/7), Οι ινδικοί γάμοι μπορεί να είναι πλουσιοπάροχοι, όπως αναφέρει το BBC, αλλά η απόλυτη κλίμακα και το μέγεθος των εορτασμών της οικογένειας Αμπάνι έχουν ίσως επισκιάσει την εορταστική θέρμη που επέδειξαν οι πάλαι ποτέ βασιλείς.

Στον γάμο μεταξύ των άλλων έδωσαν το παρών η Κιμ και η Κλόε Καρντάσιαν, ο Τζον Σίνα, η Πριγιάνκα Τσόπρα και ο σύζυγός της Τζο Τζόνας, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ. ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο και η σύζυγός του, Λένα Αλ Ασκάρ, η Νίκι Χίλτον με τον σύζυγό της Τζέιμς Ρότσιλντ.

Στην Βομβάη βρίσκονται επίσης ο πρώην πρόεδρος της Ινδίας Ραμ Ναθ Κοβιντ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ινδία Έρικ Γκαρσέτι και η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας Λίντι Κάμερον.

#AnantAmbani-#RadhikaMerchant wedding | Xu Feihong Chinese Ambassador to India tweets, "Great wedding! First time to attend in India! Best wishes to the new couple and double happiness!" pic.twitter.com/1Rgmdra05D