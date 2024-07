Σήμερα ο γάμος της χρονιάς στην Ινδία, έπειτα από μήνες εορτασμών αξίας 130 εκατ. δολαρίων

Μετά από μήνες πολυτελών εορτασμών που έλαβαν χώρα σε όλο τον κόσμο, η γαμήλια τελετή του γιου του Ινδού μεγιστάνα και πλουσιότερου άνδρα της Ασίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή.

Ο Ανάντ Αμπάνι, γιος του προέδρου της Reliance Industries, Μούκες Αμπάνι, θα παντρευτεί τη Ραντίκα Μερχάντ, κόρη των επίσης μεγιστάνων με φαρμακεία Βίρεν και Σάιλα Μερχάντ.

Η τετραήμερη γαμήλια τελετή στην πόλη της Βομβάης είναι ο τελευταίος σταθμός σε μια σειρά από πολυτελή πάρτι που φιλοξενεί η οικογένεια από τον Μάρτιο. Οι εκδηλώσεις, στις οποίες έχουν ήδη εμφανιστεί ποπ σταρ όπως η Ριάνα και ο Τζάστιν Μπίμπερ, έχουν τραβήξει την προσοχή του κόσμου - παράλληλα, προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς, για παράδειγμα, οι κάτοικοι πόλεων παραπονέθηκαν για κυκλοφοριακά προβλήματα, ενώ άλλοι στηλιτεύουν την προκλητική επίδειξη πλούτου στους φαινομενικά ατελείωτους εορτασμούς.

Ο ινδικός γάμος που έχει μετατραπεί σε μαραθώνιο προκαλεί συζητήσεις σε όλο τον κόσμο. Ο Μούκες Αμπάνι, 66 ετών, είναι επί του παρόντος ο 10ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με καθαρή περιουσία 115 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes. Η Reliance Industries, που ιδρύθηκε από τον πατέρα του το 1966, είναι ένας τεράστιος όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων που δραστηριοποιείται σε τομείς που κυμαίνονται από το πετρέλαιο και το λιανικό εμπόριο έως τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις τηλεπικοινωνίες.

Ο Ανάντ Αμπάνι είναι το νεότερο από τα τρία παιδιά του, τα οποία είναι όλα στο διοικητικό συμβούλιο της Reliance Industries. Ο 29χρονος ασχολείται με τις ενεργειακές επιχειρήσεις της Reliance και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Reliance Foundation.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η οικογένεια θα φιλοξενήσει μια μεγαλειώδη δεξίωση το Σαββατοκύριακο, πριν από την τελική δεξίωση για το προσωπικό του νοικοκυριού τη Δευτέρα.

Φήμες στο διαδίκτυο αναφέρουν ότι η Αντέλ θα μπορούσε να εμφανιστεί στον γάμο, αλλά η οικογένεια δεν το έχει επιβεβαιώσει.

Η αστυνομία της Βομβάης χαρακτήρισε τον γάμο ως «δημόσια εκδήλωση», καθώς θα παρευρεθούν πολλοί διεθνείς και Ινδοί VIP, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Η αστυνομία της πόλης έχει επιβάλει περιορισμούς στην κυκλοφορία γύρω από το χώρο. Από την Παρασκευή έως τη Δευτέρα, οι δρόμοι γύρω από το συνεδριακό κέντρο όπου θα πραγματοποιηθούν οι εορτασμοί θα είναι ανοιχτοί μόνο για «οχήματα εκδηλώσεων» από τις 13:00 ώρα Ινδίας (07:30 GMT) έως τα μεσάνυχτα, ανέφερε.

Η οικογένεια είχε νοικιάσει τρία τζετ Falcon-2000 για να μεταφέρει τους καλεσμένους του γάμου στην εκδήλωση.

Οι γαμήλιοι εορτασμοί άρχισαν τον Μάρτιο, όταν η οικογένεια διοργάνωσε ένα τριήμερο προγαμήλιο πάρτι στο Γκουτζαράτ. Μεταξύ των 1.200 καλεσμένων που παρευρέθηκαν τότε ήταν διεθνείς διασημότητες, πολιτικοί και μέλη του επιχειρηματικού κόσμου - συμπεριλαμβανομένου του Μαρκ Ζάκεμπεργκ της Meta και του Μπιλ Γκέιτς της Microsoft. Το πάρτι ξεκίνησε με την εμφάνιση της Ριάνα, την πρώτη βραδιά. Η Diljit Dosanjh, η πρώτη Παντζάμπι τραγουδίστρια που εμφανίστηκε στο Coachella, ανέβηκε στη σκηνή τη δεύτερη βραδιά, ενώ ο ράπερ Akon έκλεισε το σόου την τελευταία ημέρα των εορτασμών.

Τον Ιούνιο, οι Αμπάνι διοργάνωσαν άλλη μια προγαμήλια γιορτή, αυτή τη φορά, μια πολυτελή κρουαζιέρα από την Ιταλία στη Γαλλία. Οι Backstreet Boys, η Katy Perry και ο Pitbull εμφανίστηκαν για τους 800 καλεσμένους, στους οποίους συμμετείχαν αστέρια του Bollywood και παίκτες του κρίκετ.

Στη συνέχεια ήρθε ο τελευταίος γύρος εορτασμών, που ξεκίνησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα όταν ο Μπίμπερ προσγειώθηκε στη Βομβάη. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από φωτογραφίες και βίντεο του να τραγουδά μπροστά σε ένα εκστασιασμένο κοινό.

Επίσης, κατασκευάστηκαν ειδικά για το γεγονός 14 ναοί μέσα σε ένα τεράστιο συγκρότημα στο Jamnagar για να αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονομιά της Ινδίας και να αποτελέσει το σκηνικό του γάμου. Στο πλαίσιο των εορτασμών, οι Αμπάνι διοργάνωσαν μαζικό γάμο και σε 50 ευπαθή ζευγάρια.

Την Τετάρτη, η οικογένεια φιλοξένησε μια bhandara - μια κοινοτική γιορτή για τους μη προνομιούχους ανθρώπους. Οι Αμπάνι δεν έχουν αποκαλύψει πόσο τους κοστίζει αυτός ο γάμος, αλλά οι διοργανωτές γάμου εκτιμούν ότι έχουν ήδη ξοδέψει κάπου μεταξύ 11 και 13 δισεκατομμυρίων ρουπιών [132-156 εκατομμύρια δολάρια]. Οι φήμες αναφέρουν ότι η αμοιβή της Ριάνα ήταν στα 7 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο Μπίμπερ λέγεται ότι πήρε 10 εκατομμύρια δολάρια.

