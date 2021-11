Ένας 52χρονος Ινδός επιχειρηματίας έχτισε ένα αντίγραφο του εμβληματικού Ταζ Μαχάλ για τη γυναίκα του.

Ο Anand Prakash Chouksey έχτισε το «μνημείο της αγάπης» του στην πόλη Burhanpur στην κεντρική ινδική πολιτεία Madhya Pradesh.

«Ήταν ένα δώρο για τη γυναίκα μου αλλά και για την πόλη και τους ανθρώπους της», είπε ο Chouksey στο BBC.

Η κατασκευή του σπιτιού κόστισε περίπου 20 εκατομμύρια ρουπίες δηλαδή σχεδόν 260.000 δολ.

Το Ταζ Μαχάλ είναι ένα μαυσωλείο του 17ου αιώνα στην πόλη Άγκρα. Χτίστηκε από τον αυτοκράτορα των Mughal, Shah Jahan στη μνήμη της βασίλισσας του Mumtaz που πέθανε ενώ γεννούσε το 14ο παιδί τους.

Το εντυπωσιακό μαρμάρινο μνημείο είναι ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά αξιοθέατα της Ινδίας. Πριν από την πανδημία, προσέλκυε έως και 70.000 ανθρώπους κάθε μέρα.

Το αντίγραφο του κ. Chouksey, χτισμένο μέσα στην τεράστια ιδιοκτησία του 50 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και ένα νοσοκομείο, προσελκύει επίσης πολλούς επισκέπτες.

Ωστόσο, είπε ότι δεν επιτρέπονται όλοι οι επισκέπτες μέσα στο σπίτι γιατί «εξάλλου είναι το σπίτι μας και μένουμε εκεί».

Το σπίτι αποτελείται από δύο κύρια υπνοδωμάτια που βρίσκονται σε δύο ξεχωριστούς ορόφους. Διαθέτει επίσης βιβλιοθήκη και αίθουσα διαλογισμού. Το σαλόνι έχει μαρμάρινες στήλες, μια καμπυλωτή σκάλα και μια επιχρυσωμένη οροφή.

Αν και το Ταζ Μαχάλ ήταν η απόλυτη έμπνευση, ο κ. Chouksey είπε ότι οι εσωτερικοί χώροι δεν είναι ολόιδιοι, αλλά έχουν σύγχρονες επιρροές, κάτι που φαίνεται από την επιλογή των καναπέδων και των κουρτινών.

Η κατασκευή του αντιγράφου του διάσημου μνημείου χρειάστηκε τρία χρόνια και μια σειρά από επισκέψεις στην πόλη Άγκρα, όπου βρισκόταν το Ταζ Μαχάλ, ώστε ο κ. Chouksey και η σύζυγός του να μπορούν να μελετήσουν διάφορες πτυχές του μαυσωλείου.

«Χρησιμοποιήσαμε επίσης πολλές τρισδιάστατες εικόνες του Ταζ Μαχάλ από το διαδίκτυο για να φτιάξουμε το σπίτι μας», πρόσθεσε ο κ. Chouksey. Η ιδέα ήταν να κατασκευαστεί κάτι παρόμοιο, έτσι οι μηχανικοί έχτισαν το σπίτι τους σε κλίμακα μικρότερη κατά ένα τρίτο του πραγματικού μνημείου.

Ο κ. Chouksey δεν είναι ο πρώτος που εμπνέεται από την ομορφιά του Ταζ Μαχάλ.

Το 2013, ένας συνταξιούχος κυβερνητικός αξιωματούχος στη βόρεια ινδική πολιτεία Ούταρ Πραντές είχε κατασκευάσει επίσης ένα αντίγραφο του Ταζ Μαχάλ στη μνήμη της συζύγου του.

«Aυτό το σπίτι για μένα είναι σύμβολο αυτής της αγάπης - που ξεπερνά τις κοινωνικές και πολιτικές διαφορές» είπε ο 52χρονος ιδιοκτήτης.

Husband gifted Taj Mahal like home to his wife! Madhya Pradesh | Burhanpur resident Anand Prakash Chouksey builds a Taj Mahal-like This house, which has 4 bedrooms, a kitchen, a library and a meditation room and it is said that it takes 3 years to build this house. pic.twitter.com/FAt8KlKRdc

Madhya Pradesh: In a unique gesture, Burhanpur's Anand Prakash Chouksey gifts a replica of Taj Mahal to his wife Manjusha. "This 4-bedroom house symbolizes the 'monument of love' and it's for my wife. There is peace and positivity in this house," he said (27.11) pic.twitter.com/7vcqa3EaPK