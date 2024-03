Ίλον Μασκ: Ούτε με τον Τραμπ, ούτε με τον Μπάιντεν

Ο Ίλον Μασκ δεν θα στηρίξει, όπως ίσως πολλοί θα ανέμεναν, τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ούτε και τον Τζο Μπάιντεν ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αεροδιαστημικής τεχνολογίας SpaceX και της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, καθώς και ιδιοκτήτης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter), δήλωσε σήμερα ότι δεν θα ενισχύσει οικονομικά την προεκλογική εκστρατεία ούτε του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ ούτε του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ συναντήθηκε προ ημερών στη Φλόριντα με τον Μασκ, τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ίλον Μασκ ανέφερε: «Για να είμαι απολύτως σαφής: Δεν κάνω δωρεά χρημάτων σε κανέναν εκ των δύο υποψηφίων για την προεδρία των ΗΠΑ».



Just to be super clear, I am not donating money to either candidate for US President