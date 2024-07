Ίλον Μασκ: Η πρώην πεθερά του τον κατηγορεί πως δεν αφήνει τα παιδιά του να δουν την ετοιμοθάνατη προγιαγιά τους

Η μητέρα της πρώην συντρόφου του Ίλον Μασκ, καταγγέλλει πως δισεκατομμυριούχος δεν αφήνει τα παιδιά του να επισκεφθούν την ετοιμοθάνατη προγιαγιά τους.

Η μητέρα της Grimes έκανε γνωστό το γεγονός μέσω των social media, από όπου και απηύθυνε δημόσια έκκληση στο Ίλον Μασκ, προκειμένου να δώσει τη συγκατάθεσή του και τα τρία της εγγόνια να δουν την προγιαγιά τους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε μία από της αναρτήσεις της, η μητέρα της βρίσκεται στο τέλος της ζωής της και τελευταία της επιθυμία είναι να δει τα δισέγγονά της.

«Όπως γνωρίζετε, η 93χρονη μητέρα μου βρίσκεται στο τέλος της ζωής της. Λαχταρά να δει και να κρατήσει στην αγκαλιά της τα παιδιά της Κλερ για μια τελευταία φορά. Ειδικά το μικρότερο, το οποίο δεν έχει γνωρίσει ακόμα. Ήταν ενθουσιασμένη για την προγραμματισμένη επίσκεψη των παιδιών για να γιορτάσει τα γενέθλιά της αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλλά οι ελπίδες αυτές διαψεύστηκαν όταν το ταξίδι ακυρώθηκε» συνέχισε.

Σημειώνεται πως το κανονικό όνομα της Grimes, είναι Κλερ Μπουσέ. Στις αναρτήσεις της, η μητέρα της Σάντι Γκαροσίνο, ισχυρίστηκε επίσης πως ο Ίλον Μασκ κρατά και τα διαβατήρια τους. Υπενθυμίζεται πως ο Ίλον Μασκ εθεάθη με τον γιο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες την Παρασκευή, ωστόσο η Σάντι Γκαροσίνο εξέφρασε την ανησυχία της για τα άλλα εγγόνια της.

Dear Elon @elonmusk



It was nice seeing you on Father’s Day. I hope you got the card that I helped X make. He was so proud of it.



I’m writing here as the only way I have to reach you.



As you know, my 93 year old mother is now at end-of-life palliative care.