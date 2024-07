Ο Ίλον Μασκ λέει ότι η Tesla θα χρησιμοποιεί ανθρωποειδή ρομπότ από το 2025

Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε ότι η Tesla θα αρχίσει να χρησιμοποιεί και τελικά να πωλεί «χρήσιμα ανθρωποειδή ρομπότ» από το επόμενο έτος.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών να επεκταθεί στη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη, η Tesla θα χρησιμοποιήσει ανθρωποειδή ρομπότ πρώτα για εσωτερική χρήση και στη συνέχεια θα επιδιώξει να το παράγει για άλλες εταιρείες το 2026, όπως ανακοίνωσε ο δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλός της, Ίλον Μασκ.

Η Tesla θέλει τα ανθρωποειδή ρομπότ να βοηθούν στην αποτελεσματικότερη παραγωγή των αυτοκινήτων της, να ολοκληρώνουν δύσκολες δουλειές και να μειώνουν τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού.

Tesla will have genuinely useful humanoid robots in low production for Tesla internal use next year and, hopefully, high production for other companies in 2026