Η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ: Ήταν ένας απών, σκληρός πατέρας επειδή είμαι queer

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη, η Βίβιαν Τζένα Γουίλσον είπε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του πατέρα της, Ίλον Μασκ, μεταξύ των οποίων είπε ότι το παιδί του «δεν είναι κορίτσι», την ενέπνευσαν να μιλήσει.

«Δεν θα το αφήσω να πέσει κάτω», τόνισε η Βίβιαν Τζένα Γουίλσον. Η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ, είπε στην πρώτη της συνέντευξη στο NBC News ότι ήταν ένας απών πατέρας, σκληρός μαζί της ως παιδί επειδή ήταν queer.

Η 20χρονη σήμερα Βίβιαν απάντησε στα σχόλια που έκανε ο Μασκ για εκείνη και την τρανς ταυτότητά της. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε μια συνέντευξη που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο, ο Μασκ είπε ότι «δεν ήταν κορίτσι» και ότι ήταν μεταφορικά «νεκρή» για εκείνον, ενώ υποστήριξε ότι είχε «εξαπατηθεί» για να της εξουσιοδοτήσει ιατρική περίθαλψη όταν ήταν 16 ετών.

Elon Musk says his child transitioning means they’re “dead” to him. “Killed by the woke mind virus.” This is every LGBT person’s nightmare reaction from their parents to them coming out. pic.twitter.com/vsAnepkAJA

Η Βίβιαν είπε ότι ο Μασκ δεν είχε εξαπατηθεί και ότι, αφού αρχικά δίστασε, ήξερε τι έκανε όταν συμφώνησε στη θεραπεία της, η οποία απαιτούσε τη συγκατάθεση των γονιών της. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Μασκ ξεπέρασαν τα όρια, είπε.

«Νομίζω ότι πίστευε ότι δεν θα έλεγα τίποτα και θα το άφηνα να περάσει έτσι», είπε η 20χρονη στην τηλεφωνική συνέντευξή της στο NBC. «Κάτι που δεν πρόκειται να κάνω, γιατί αν πρόκειται να πεις ψέματα για μένα, κατάφωρα σε ένα κοινό εκατομμυρίων, δεν θα το αφήσω απλώς να ξεφύγει».

Η Βίβιαν είπε ότι ο Μασκ δεν ήταν υποστηρικτικός πατέρας. Είπε ότι ήταν σπάνια παρών στη ζωή της, αφήνοντας την ίδια και τα αδέρφια της να τα φροντίζει η μητέρα τους ή οι νταντάδες, παρόλο που ο Μασκ είχε την κοινή επιμέλεια, και είπε ότι ο Μασκ την επέπληττε όταν τη συναντούσε.

«Ήταν κρύος», είπε. «Θυμώνει πολύ γρήγορα. Είναι αδιάφορος και ναρκισσιστής», πρόσθεσε.

